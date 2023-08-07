Полиция раскрыла личность извращенца, который кошмарил уфимок в автобусах

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 10:02
Пресс-служба МВД сообщила, что личность мужчины удалось установить.
В настоящее время проводится проверка по результатам которой будет принято решение
Напомним, что в соцсетях появилось фото мужчины, который во время давки в автобусе беспринципно приставал и домогался до молодых девушек.
Очевидцы в комментариях под публикацией также добавляют, что мужчина на фото не первый год пристаёт к девушкам и жертвы требуют разобраться с этой ситуацией.