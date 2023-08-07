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Полиция раскрыла личность извращенца, который кошмарил уфимок в автобусах

7 августа 2023, 10:00
В МВД прокомментировали ситуацию с мужчиной, который приставал к девушкам в общественном транспорте

Пресс-служба МВД сообщила, что личность мужчины удалось установить.

В настоящее время проводится проверка по результатам которой будет принято решение

Напомним, что в соцсетях появилось фото мужчины, который во время давки в автобусе беспринципно приставал и домогался до молодых девушек.

Очевидцы в комментариях под публикацией также добавляют, что мужчина на фото не первый год пристаёт к девушкам и жертвы требуют разобраться с этой ситуацией.

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#Виалина Ахсанова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общественный транспорт
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