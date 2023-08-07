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Published Сегодня, 03:52

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Похолодание и дожди: какая погода будет в Башкирии в августе

7 августа 2023, 03:52
Фото: 1MI
Синоптики рассказали, когда в Башкирии ждать похолодания

По данным метеослужбы, первая половина месяца будет достаточно жаркой (+28, +30 градусов). Похолодание стоит ожидать с 15 августа — дневная температура понизится до +23 градусов, в ночное время — до +13, +15 градусов.

Дожди возобновятся с 17 августа. В период с 17 по 31 августа прогнозируется восемь дождливых дней

Также с 22 августа прогнозируются значительное понижение температуры воздуха — до +15 градусов — днем и до +8 градусов — ночью.

С 25 августа вновь потеплеет — ожидается +19, +22 градуса в дневные часы и до +11, +13 — в ночное время.

#Виалина Ахсанова
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