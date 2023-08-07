На двоих уроженцев Башкирии обрушилась труба в соседней области: что с ними стало

Трагедия произошла в понедельник, 7 августа. Труба бывшего электролизного цеха обрушилась во время работ по еë демонтажу, в результате чего пострадали три человека, ещё один погиб под завалами. Погибший, а также один из пострадавших — уроженцы Башкирии. Госпитализирован мужчина из Якутии.