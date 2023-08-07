На двоих уроженцев Башкирии обрушилась труба в соседней области: что с ними стало

Posted Вчера, 18:43
Published Вчера, 18:43
Modified Вчера, 19:10
Updated Вчера, 19:10
Трагедия произошла в понедельник, 7 августа. Труба бывшего электролизного цеха обрушилась во время работ по еë демонтажу, в результате чего пострадали три человека, ещё один погиб под завалами. Погибший, а также один из пострадавших — уроженцы Башкирии. Госпитализирован мужчина из Якутии.
По заявлению прокуратуры, в момент проишествия рабочие находились на 55-ти метровой высоте. Прокуратура производит проверку по данному факту.
Также отмечается, что ответственной за проведение работ на объекте является компания ООО «Развитие».
Напоминаем, что в апреле 2021 в Южно-Курильске при попытке пересечь брод реки Кунаширта скончался также вахтовик из Башкирии, работающий на компанию АО «Мобильные ГТЭС».