mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 18:43

Published Вчера, 18:43

Modified Вчера, 19:10

Updated Вчера, 19:10

Изображение материала

На двоих уроженцев Башкирии обрушилась труба в соседней области: что с ними стало

7 августа 2023, 18:43
Фото: t.me/tagilcityru
В результате обрушения трубы на территории Богословского алюминиевого завода в Краснотурьинске пострадали четыре человека, один из них погиб.

Трагедия произошла в понедельник, 7 августа. Труба бывшего электролизного цеха обрушилась во время работ по еë демонтажу, в результате чего пострадали три человека, ещё один погиб под завалами. Погибший, а также один из пострадавших — уроженцы Башкирии. Госпитализирован мужчина из Якутии.

По заявлению прокуратуры, в момент проишествия рабочие находились на 55-ти метровой высоте. Прокуратура производит проверку по данному факту.

Также отмечается, что ответственной за проведение работ на объекте является компания ООО «Развитие».

Напоминаем, что в апреле 2021 в Южно-Курильске при попытке пересечь брод реки Кунаширта скончался также вахтовик из Башкирии, работающий на компанию АО «Мобильные ГТЭС».

#Анна Савельева
Подпишитесь
В Башкирии будут штрафовать за отказ от Знамени Победы
Сегодня, 03:12
«Казался нормальным»: странный мужчина напугал маленькую школьницу в лифте в Уфе
Сегодня, 04:53
Суд может оштрафовать признанного иноагентом экс-пиарщика главы Башкирии
Вчера, 10:34
Полиция раскрыла личность извращенца, который кошмарил уфимок в автобусах
Вчера, 10:00
Автобус с ехавшими в Соль-Илецк туристами сгорел дотла на трассе
Вчера, 11:03
«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии
4 августа, 12:00