КМСП: За первое полугодие доля закупок госкомпаний и МСП првысила 58%

За два квартала текущего года относительно аналогичного периода прошлого года существенно выросли объем закупок продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд — рост составил 38,7 раза. Кроме этого, в пятерку лидеров вошли закупки услуг в области рекламы и услуг по исследованию конъюнктуры рынка — прирост в 3,2 раза, рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих отраслях — прирост в 3 раза, услуг по рекультивации и утилизации ТКО — прирост более чем в 2,5 раза.