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КМСП: За первое полугодие доля закупок госкомпаний и МСП првысила 58%

7 августа 2023, 11:03
Фото: 1MI
В соответствии с представленными Корпорацией МСП данными, в первой половине 2023 года крупные компании с государственным участием нарастили объем закупок у предприятий малого и среднего бизнеса — свыше 2,5 триллиона рублей при общем объеме закупок на сумму 4,36 триллиона рублей.

По сообщению РИА Новости, доля компаний, работающих в сегменте малого и среднего бизнеса, в закупках предприятий с государственным участием превысила 58 процентов от общего объема договоров. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что показатель текущего года превзошел данные предыдущих лет.

За аналогичный период прошлого года объем договоров, заключенных госкомпаниями с предприятиями малого и среднего бизнеса, составлял порядка 45 процентов от общего объема закупок — 1,96 триллиона рублей. Общий объем закупок у МСП демонстрирует прирост свыше 30 процентов.

По закупкам у предприятий малого и среднего бизнеса за 2 квартала 2023 года стали «ФСК-Россети», «РЖДстрой», «Россети Московский регион», компания «Деловая среда» и «Россети Ленэнерго». Наиболее высокий прирост закупок среди российских регионов показали поставщики МСП из Хабаровского края — 11,4 миллиарда рублей, Астраханской области — 8,5 миллиарда рублей, Свердловской области — 7,7 миллиарда рублей, Петербурга — 6,9 миллиарда рублей, Ставропольского края — 5,7 миллиарда рублей. Прирост объема закупок также зафиксировали в Мурманской области — 5,1 миллиарда рублей, Новосибирской области — 4,9 миллиарда рублей, Тульской области — 4,4 миллиарда рублей. В Краснодарском крае и Курганской области прирост составил по 4 миллиарда рублей.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что предприятия МСП для компаний с государственным участием становятся полноценным партнером, поставляющим продукцию достойного качества и заменяющим иностранных поставщиков, которые ушли с рынка Российской Федерации. Важно, что сегмент госзакупок может стать точкой роста и развития производственных малых и средних предприятий России.

За два квартала текущего года относительно аналогичного периода прошлого года существенно выросли объем закупок продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд — рост составил 38,7 раза. Кроме этого, в пятерку лидеров вошли закупки услуг в области рекламы и услуг по исследованию конъюнктуры рынка — прирост в 3,2 раза, рыбы, продукции рыболовства и рыбоводства и услуг в этих отраслях — прирост в 3 раза, услуг по рекультивации и утилизации ТКО — прирост более чем в 2,5 раза.

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