Истории парадных улиц Уфы заинтересовали москвичей и иностранцев

Аудиогид «Уфа вдохновляющая» запущен МТС совместно с Институтом развития городов Башкортостана летом 2022 года. Маршрут гида был составлен на основе предпочтений уфимцев, в него вошли все основные знаковые места города. Аудиогид стартует от Гостиного двора и завершается у галереи «Мирас». По пути пользователи видят, что прячется за кулисами парадных улиц, знакомятся с новыми и уже популярными у горожан локациями, пробуют кофе в здании гастронома середины XX века, поднимаются в маленький музей, посвященный большому артисту и заглядывают во двор Довлатова.