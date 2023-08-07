Истории парадных улиц Уфы заинтересовали москвичей и иностранцев

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Аналитики выяснили, что в летние месяцы по центральным улицам Уфы прогуливались в основном гости из других регионов и стран — их число составило более 90% от общей массы пользователей, скачавших аудиогид.
Самыми активными туристами оказались гости из Москвы и Подмосковья — их доля в общем числе скачавших аудиогид составляет более 45 процентов. На втором месте — жители Казани и Перми, их было чуть более 12 процентов. Замыкают тройку лидеров путешественники из Самары и Сызрани.
Оператор отметил также растущий интерес к народным легендам, необычным маршрутам и достопримечательностям города у жителей других стран: летом этого года мобильным гидом иностранцы интересовались в полтора раза чаще, чем в прошлом. В июле по Уфе с наушниками прогуливались жители Казахстана, Беларуси и Киргизии. Такую тенденцию аналитики связывают с проведением в Уфе V Международного форума «Умный город — Умная страна», участие в котором приняли около 3000 человек.
Аудиогид «Уфа вдохновляющая» запущен МТС совместно с Институтом развития городов Башкортостана летом 2022 года. Маршрут гида был составлен на основе предпочтений уфимцев, в него вошли все основные знаковые места города. Аудиогид стартует от Гостиного двора и завершается у галереи «Мирас». По пути пользователи видят, что прячется за кулисами парадных улиц, знакомятся с новыми и уже популярными у горожан локациями, пробуют кофе в здании гастронома середины XX века, поднимаются в маленький музей, посвященный большому артисту и заглядывают во двор Довлатова.