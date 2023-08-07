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«Хватит издеваться»: глава Башкирии отчитал вице-премьера Марзаева

7 августа 2023, 07:35
Фото: 1MI

«Хватит издеваться»: глава Башкирии отчитал вице-премьера из-за несданного бассейна

Речь идет о ситуации в Куюргазинском районе, которую глава республики назвал издевательством над людьми.

Глава Башкирии остался недоволен работой вице-премьера Алана Марзаева из-за несданного во время бассейна в Куюргазинском районе. В частности, Хабиров отметил, что происходящее ничто иное как издевательство над людьми.

— Над жителями районов хватит издеваться. Я считаю это издевательство […]. Мы деньги находим и все делаем, вы все не можете довести. Я считаю, что это ваша задача, — обратился Радий Хабиров к вице-премьеру Марзаеву.

Так, на следующем совещании вице-премьеру поручено доложить о ходе работ на объекте.

#Элина Сайфранова
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