«Хватит издеваться»: глава Башкирии отчитал вице-премьера Марзаева

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Глава Башкирии остался недоволен работой вице-премьера Алана Марзаева из-за несданного во время бассейна в Куюргазинском районе. В частности, Хабиров отметил, что происходящее ничто иное как издевательство над людьми.
— Над жителями районов хватит издеваться. Я считаю это издевательство […]. Мы деньги находим и все делаем, вы все не можете довести. Я считаю, что это ваша задача, — обратился Радий Хабиров к вице-премьеру Марзаеву.
Так, на следующем совещании вице-премьеру поручено доложить о ходе работ на объекте.