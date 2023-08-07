Гастрономический марафон «Почувствуй вкус Сахалина»: такого еще не было

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:15
— Мы не знаем сколько в день сетов мы продаем, со счету иногда сбиваемся. В последний раз только ракушки привезли более 400 килограмм. Такого еще никогда не было, — поделился шеф-повар одного из заведений.
Всего в гастрономическом марафоне участвуют 13 заведений Южно-Сахалинска, шеф-повара которых разработали авторские сеты из локальных местных продуктов в необычных вкусовых сочетаниях, новых способах приготовления и визуальном прочтении.
В рецептуре задействованы: краб, гребешок, креветка, палтус, лососевые, красная икра и икра морского ежа. Добавляют к кулинарным изыскам папоротник, лопух, морскую капусту, морской виноград, кимчи, а также местные ягоды. Некоторые из заведений-участников предлагают своим гостям тематические напитки и десерты.
— В этом сезоне гастрономический марафон стал тестом на профессионализм для заведений-участников. Мы отмечаем высокую популярность сетов среди сахалинцев и туристов. Гастрономия является неотъемлемой частью туризма. Важны не только ингредиенты, но и подача, сервис. Также гастромарафон является прекрасным стимулом и для местных жителей открыть для себя новые заведения, попробовать привычные продукты в необычном исполнении, — рассказал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Гастрономический марафон «Почувствуй вкус Сахалина» проводится туристско-информационным центром и островной ассоциацией рестораторов и кулинаров «Сакура» при поддержке министерства туризма Сахалинской области
Гастромарафон «Почувствуй вкус Сахалина!» продлится до 13 августа.