«Думал, что его не узнают»: уфимки пожаловались на извращенца в популярном автобусе

В комментариях под публикацией уфимцы узнали молодого человека. По словам одного из пользователей, мужчина занимается непристойностями якобы с 2012 года. Mkset обратился за комментарием по ситуации в МВД Башкирии, где сообщили, что заявлений от граждан по данному поводу не поступало.