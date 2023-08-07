«Думал, что его не узнают»: уфимки пожаловались на извращенца в популярном автобусе

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В соцсетях появилось фото мужчины, который во время давки в автобусе якобы пристает к молодым девушкам. Со слов очевидцев, странного пассажира заметили в автобусе №226, который ездит по маршруту «Мега» — ДОК.
— Я одна их тех, кого он домогался. Думала, после поста в группе больше его не увижу, но нет. Он сменил футболку (ранее всегда видела его в желтой) и, видимо, думает, что его никто не узнает. Буквально 10 минут назад ехала с ним в одном автобусе, опять к женщине пристраивался. Без глаз его узнают только потерпевшие, — сообщила автор поста.
В комментариях под публикацией уфимцы узнали молодого человека. По словам одного из пользователей, мужчина занимается непристойностями якобы с 2012 года. Mkset обратился за комментарием по ситуации в МВД Башкирии, где сообщили, что заявлений от граждан по данному поводу не поступало.