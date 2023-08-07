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Буцаев: Прием заявок на магистерские программы РЭО пройдет до 11 сентября

7 августа 2023, 17:59
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор до 11 сентября принимает документы на свои магистерские программы на базе Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Компания предлагает такие программы обучения, как «ESG-трансформация предприятий» и «Зеленая экономика и управление ресурсами». Обучение по первой программе длится 2,5 года, форма обучения — очно-заочная, стоимость — 190 тысяч рублей в год. По второй обучение длится два года, форма обучения — очная, стоимость — 420 тысяч рублей в год, передает gorod55.ru.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, прошедшие обучение смогут работать в различных сферах — от энергетики до государственного управления. Студенты изучат базовые экономические дисциплины, проблематику зеленой экономики, инструменты эффективного управления продуктами.

«Подготовка кадров направлена на развитие экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил Денис Буцаев.

К обучению приглашаются чиновники, работники сферы обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Дополнительная информация о программах магистратуры представлена на официальном сайте РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Напомним, что основная задача РЭО — создать комплексную систему обращения с ТКО в России, чтобы сократить объем захоронения отходов и экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — сортировка 100% объема отходов и снижение на 50% объема ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.

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