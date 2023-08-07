Буцаев: Прием заявок на магистерские программы РЭО пройдет до 11 сентября

Компания предлагает такие программы обучения, как «ESG-трансформация предприятий» и «Зеленая экономика и управление ресурсами». Обучение по первой программе длится 2,5 года, форма обучения — очно-заочная, стоимость — 190 тысяч рублей в год. По второй обучение длится два года, форма обучения — очная, стоимость — 420 тысяч рублей в год, передает gorod55.ru.