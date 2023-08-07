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Бандитский Стерлитамак: вооруженные подростки устроили разборки в центре города

7 августа 2023, 07:51
Фото: 1MI

Вооруженные подростки устроили разборки в городе Башкирии: что произошло

Задерживать парней прибыл почти весь состав местного отдела полиции. Произошедшее попало в обзор камер видеонаблюдения.

В Стерлитамаке сотрудники полиции задержали группу местных подростков, которые устроили разборки с жителями другого района на улице посреди белого дня.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 30 молодых парней собрались около дворца культуры «Сода» дабы выяснить отношения с «противниками», однако никто из оппонентов так и не явился. Вместо них, на место прибыли 80 полицейских, которых вызвали внимательные прохожие.

Гоняли подростков правоохранители якобы по всему городу, тем не менее задержать нарушителей удалось быстро. Уже в отделе, по информации Mash Batash, у них были изъяты «три макарова».

Видео: Mash Batash

Произошедшее подтвердили Mkset и в пресс-службе МВД РБ. Известно, что все задержанные были доставлены в отдел полиции, где на них составили административные протоколы по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел».

— У ряда граждан изъяты предметы, схожие с травматическим пистолетом. Данные предметы направлены на экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.
#Элина Сайфранова#Видео
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