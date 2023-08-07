Бандитский Стерлитамак: вооруженные подростки устроили разборки в центре города

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 30 молодых парней собрались около дворца культуры «Сода» дабы выяснить отношения с «противниками», однако никто из оппонентов так и не явился. Вместо них, на место прибыли 80 полицейских, которых вызвали внимательные прохожие.