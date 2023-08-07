Бандитский Стерлитамак: вооруженные подростки устроили разборки в центре города

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 08:02
В Стерлитамаке сотрудники полиции задержали группу местных подростков, которые устроили разборки с жителями другого района на улице посреди белого дня.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 30 молодых парней собрались около дворца культуры «Сода» дабы выяснить отношения с «противниками», однако никто из оппонентов так и не явился. Вместо них, на место прибыли 80 полицейских, которых вызвали внимательные прохожие.
Гоняли подростков правоохранители якобы по всему городу, тем не менее задержать нарушителей удалось быстро. Уже в отделе, по информации Mash Batash, у них были изъяты «три макарова».
Произошедшее подтвердили Mkset и в пресс-службе МВД РБ. Известно, что все задержанные были доставлены в отдел полиции, где на них составили административные протоколы по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел».
— У ряда граждан изъяты предметы, схожие с травматическим пистолетом. Данные предметы направлены на экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.