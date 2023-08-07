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Автобус с ехавшими в Соль-Илецк туристами сгорел дотла на трассе

7 августа 2023, 11:03
Фото: t.me/chp_prm

Автобус с туристами Соль-Илецка сгорел дотла на трассе в Пермском крае

Рейсовый автобус, направляющийся по маршруту Пермь — Соль-Илецк, загорелся на трассе утром 6 августа.

Пришествие произошло на трассе Пермь — Оса в Пермском крае, сообщает портал ProPerm.ru

Первая информация о возгорании появилась в социальных сетях. Там были опубликованы фотографии с места события, на которых хорошо видно, что огонь первым делом охватил багажное отделение, а уже после и весь автобус.

На место происшествия от МЧС были на направлены четыре человека и две единицы техники. Площадь возгорания, как сообщают в пресс-службе МЧС, составила 18 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной пожара, предположительно, стала неисправность узлов и механизмов автобуса. Как видно на фотографиях, сгоревший автобус принадлежит компании «Ваш попутчик».

#Пожар#ДТП#Происшествия#Анна Савельева#Транспорт#Дороги#Общественный транспорт
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