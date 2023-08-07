Автобус с ехавшими в Соль-Илецк туристами сгорел дотла на трассе

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Пришествие произошло на трассе Пермь — Оса в Пермском крае, сообщает портал ProPerm.ru
Первая информация о возгорании появилась в социальных сетях. Там были опубликованы фотографии с места события, на которых хорошо видно, что огонь первым делом охватил багажное отделение, а уже после и весь автобус.
На место происшествия от МЧС были на направлены четыре человека и две единицы техники. Площадь возгорания, как сообщают в пресс-службе МЧС, составила 18 квадратных метров.
По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной пожара, предположительно, стала неисправность узлов и механизмов автобуса. Как видно на фотографиях, сгоревший автобус принадлежит компании «Ваш попутчик».