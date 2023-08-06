В Нефтекамске благоустраивают общественную территорию

Posted 6 августа, 12:53
Published 6 августа, 12:53
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Общая площадь будущего парка составит более 8 тыс. кв. м, что позволит создать комфортные условия для отдыха местных жителей. Здесь создадут прогулочные зоны, где каждый сможет насладиться природой и провести время с семьей и друзьями.
— Мы хотим, чтобы наши дети имели возможность развиваться и весело проводить время на свежем воздухе, поэтому в сквере установят современную детскую игровую площадку с безопасными и интересными аттракционами. Для любителей активного образа жизни мы предусмотрели велодорожки и уличные тренажеры. Особый подарок для любителей экстремальных видов спорта — памп-трек, который станет настоящим центром для экстремальных фанатов и позволит им проявить себя и показать свое мастерство, — рассказал заместитель главы администрации по жизнеобеспечению города Айрат Гималтдинов.
Сейчас на территории продолжаются строительные работы. В ближайшее время специалисты уложат тротуарную плитку, установят скамейки и урны, опоры освещения, а также навесы для укрытия от солнца или непогоды.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.