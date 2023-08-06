В Нефтекамске благоустраивают общественную территорию

— Мы хотим, чтобы наши дети имели возможность развиваться и весело проводить время на свежем воздухе, поэтому в сквере установят современную детскую игровую площадку с безопасными и интересными аттракционами. Для любителей активного образа жизни мы предусмотрели велодорожки и уличные тренажеры. Особый подарок для любителей экстремальных видов спорта — памп-трек, который станет настоящим центром для экстремальных фанатов и позволит им проявить себя и показать свое мастерство, — рассказал заместитель главы администрации по жизнеобеспечению города Айрат Гималтдинов.