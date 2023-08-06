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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 60-летним майором Ильдаром Шагалиным

6 августа 2023, 10:14
Об этом сообщает глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

В Белорецком районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции 60-летнийм майором Ильдаром Шагалиным. Об этом сообщает глава муниципалитета Андрей Иванюта в своих социальных сетях.

— Он был целеустремленным, трудолюбивым, добродушным и отзывчивым человеком. Старался отлично выполнять свои воинские обязанности, был на хорошем счёту у командования и пользовался уважением сослуживцев, — вспоминает Андрей Иванюта.

Известно, что Ильдар Шагалин окончил Тальятинское высшее военное строительно-командное училище. Проходил служу в Прибалтике, Калининградской области на Военно-морском флоте. С осени прошлого года находился в зоне военных действий.

Фото: Андрей Иванюта // vk.com
#Элина Сайфранова
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