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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В Башкирии простились погибшим в ходе СВО Филюсом Кагармановым

6 августа 2023, 04:15
Об этом сообщает глава Абзелиловского района.

Накануне, 5 августа, в Абзелиловском районе простились с погибшим в ходе специальной военной операции Филюсом Кагармановым. Как сообщает глава муниципалитета Ильдар Нафиков в своих социальных сетях, за доблесть и отвагу военнослужащий представлен к награде орденом мужества посмертно.

Известно, что мужчина родился и вырос в деревне Атавды, там же окончил среднюю школ. Занимался хоккеем и на районных соревнованиях был признан лучшим нападающим. После окончания Зауральского агропромышленного колледжа, работал в городе Ижевске электро-газосварщиком, а перед уходом в зону СВО трудился в Абзелиловском райгазе.

Фото: Ильдар Нафиков // Vk.com
#Элина Сайфранова
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