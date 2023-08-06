В Башкирии простились погибшим в ходе СВО Филюсом Кагармановым

Известно, что мужчина родился и вырос в деревне Атавды, там же окончил среднюю школ. Занимался хоккеем и на районных соревнованиях был признан лучшим нападающим. После окончания Зауральского агропромышленного колледжа, работал в городе Ижевске электро-газосварщиком, а перед уходом в зону СВО трудился в Абзелиловском райгазе.