В Башкирии прирост население зафиксирован только в 5 муниципалитетах

Так, в Бурзянском районе прирост составил + 3,6 на одну тысячу населения, далее идет Уфимский район с показателем +2,8, в Абзелиловском районе и в Нефтекамске показатели +0,7 и +0,6 соответственно. Замыкает пятерку Баймакский район, где прирост составил +0,2 не тысячу населения.