В Башкирии прирост население зафиксирован только в 5 муниципалитетах

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Башкирии в 2022 году только пяти муниципалитетах зафиксирован рост населения. Об этом сообщается в ответах Минздрава Башкирии.
Так, в Бурзянском районе прирост составил + 3,6 на одну тысячу населения, далее идет Уфимский район с показателем +2,8, в Абзелиловском районе и в Нефтекамске показатели +0,7 и +0,6 соответственно. Замыкает пятерку Баймакский район, где прирост составил +0,2 не тысячу населения.
Отметим, что в остальных муниципалитетах республики показатель смертности выше, чем показатель рождаемости. В среднем в прошлом году естественная убыль населения составила -3,1 на тысячу населения.