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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:09

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В Башкирии прирост население зафиксирован только в 5 муниципалитетах

6 августа 2023, 07:06
Об этом сообщается в отчетах Минздрава РБ.

В Башкирии в 2022 году только пяти муниципалитетах зафиксирован рост населения. Об этом сообщается в ответах Минздрава Башкирии.

Так, в Бурзянском районе прирост составил + 3,6 на одну тысячу населения, далее идет Уфимский район с показателем +2,8, в Абзелиловском районе и в Нефтекамске показатели +0,7 и +0,6 соответственно. Замыкает пятерку Баймакский район, где прирост составил +0,2 не тысячу населения.

Отметим, что в остальных муниципалитетах республики показатель смертности выше, чем показатель рождаемости. В среднем в прошлом году естественная убыль населения составила -3,1 на тысячу населения.

#Новости Башкирии#Элина Сайфранова
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