В Башкирии для школьников разработали 46 турмаршрутов

Самыми популярными являются экскурсии по памятным и культурным местам в Уфу. Но школьники путешествуют и по другим маршрутам всей республики, например на родину Салавата Юлаева — в геопарк «Янган-тау», где также посещают источник «Кургазак» и Идрисовскую пещеру. Тур «Легенды Урала» предусматривает посещение музея в деревне Имендяшево, подъем на гору Торатау, экскурсию по курорту «Красноусольскому». Популярным является и профориентационно-краеведческий тур «Загляни в будущее», на котором учащиеся знакомятся с Уфимским университетом науки и технологий, предприятием «Уфимское моторостроительное производственное объединение», участвуют в мастер-классе «Заметки юного исследователя».