В Башкирии для школьников разработали 46 турмаршрутов

Posted 6 августа, 11:42
Published 6 августа, 11:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
— В рамках реализации в Башкортостане программы «Школьный туризм» туроператорами региона разработаны 46 уникальных туристических маршрутов для учащихся 5–9-х классов. Они помогают детям лучше узнать историю и традиции своего региона. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году из федерального бюджета региону выделено 188,7 млн рублей. Объем софинансирования проекта из регионального бюджета составил 75,5 млн рублей, — говорится в сообщении профильного министерства.
Самыми популярными являются экскурсии по памятным и культурным местам в Уфу. Но школьники путешествуют и по другим маршрутам всей республики, например на родину Салавата Юлаева — в геопарк «Янган-тау», где также посещают источник «Кургазак» и Идрисовскую пещеру. Тур «Легенды Урала» предусматривает посещение музея в деревне Имендяшево, подъем на гору Торатау, экскурсию по курорту «Красноусольскому». Популярным является и профориентационно-краеведческий тур «Загляни в будущее», на котором учащиеся знакомятся с Уфимским университетом науки и технологий, предприятием «Уфимское моторостроительное производственное объединение», участвуют в мастер-классе «Заметки юного исследователя».
В программу двухдневных туров обязательно входят мастер-классы по стрельбе из лука, верховой езде, чеканке монет, игре на национальных инструментах и другие. Особый интерес у ребят вызывает обучение по созданию собственного фильма.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.