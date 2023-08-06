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Стала известна судьба дезертира, который грозился взорвать гранату в Уфе

6 августа 2023, 09:39
Фото: myufa_rb

Суд отправил в СИЗО военнослужащего, который грозился взорвать гранату в Уфе

Накануне прошло заседание Уфимского гарнизонного суда по избрании меры пресечения военному.

Уфимский гарнизонный суд избрал меру пресечения рядовому Ильдару Б., который 2 августа угрожал взорвать гранату на Нагаевском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Известно, что ходатайствовал об аресте мужчины следователь, суд требование удовлетворил и отправил военного в СИЗО на два месяца.

Напомним, что около полудня 2 августа неизвестный мужчина вышел на Нагаевское шоссе с гранатой. Предположительно ранее находившийся в зоне СВО, мужчина направлялся на судебно-психиатрическую экспертизу в Базилевку, но по дороге ему удалось сбежать, прихватив с собой боеприпас, который тот угрожал взорвать, если его требования не будут выполнены. Радий Хабиров лично прибыл на место событий, после чего дезертир сдался стражам порядка.

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#Элина Сайфранова
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