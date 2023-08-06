Стала известна судьба дезертира, который грозился взорвать гранату в Уфе

Напомним, что около полудня 2 августа неизвестный мужчина вышел на Нагаевское шоссе с гранатой. Предположительно ранее находившийся в зоне СВО, мужчина направлялся на судебно-психиатрическую экспертизу в Базилевку, но по дороге ему удалось сбежать, прихватив с собой боеприпас, который тот угрожал взорвать, если его требования не будут выполнены. Радий Хабиров лично прибыл на место событий, после чего дезертир сдался стражам порядка.