Стала известна судьба дезертира, который грозился взорвать гранату в Уфе

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Уфимский гарнизонный суд избрал меру пресечения рядовому Ильдару Б., который 2 августа угрожал взорвать гранату на Нагаевском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Известно, что ходатайствовал об аресте мужчины следователь, суд требование удовлетворил и отправил военного в СИЗО на два месяца.
Напомним, что около полудня 2 августа неизвестный мужчина вышел на Нагаевское шоссе с гранатой. Предположительно ранее находившийся в зоне СВО, мужчина направлялся на судебно-психиатрическую экспертизу в Базилевку, но по дороге ему удалось сбежать, прихватив с собой боеприпас, который тот угрожал взорвать, если его требования не будут выполнены. Радий Хабиров лично прибыл на место событий, после чего дезертир сдался стражам порядка.