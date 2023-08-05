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В Уфе 7 августа ограничат движение в центре города

5 августа 2023, 04:30
Фото: 1MI

В Уфе 7 августа на несколько часов перекроют участки улиц Набережной и Советской

В администрации Уфы автомобилистам рекомендуют заранее планировать свой маршрут с учётом изменений

В Уфе 7–8 августа 2023 года состоится Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В связи с проведением мероприятия в Уфе ограничат движение по нескольким улицам.

Так, в понедельник, 7 августа, с 06:00 до 18:00 будет ограничено движение на улице Советской — на участке от ул. Тукаева до ул. Заки Валиди.

Фото: Город Уфа// Telegram

В этот же день 06:00 до 08:00 ограничат движение на улице Набережной (от ул. Сочинской до начала участка ул. Набережной с однополосным движением) и улице Генерал-губернатора Перовского.

Фото: Город Уфа// Telegram
#Транспорт#Дороги#Автомобиль#Общество#Город#Ограничение движения#Азамат Нухов
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