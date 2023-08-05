В Башкирии девочку атаковало ядовитое пресмыкающееся

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Сообщается, что ядовитое пресмыкающееся укусило девочку, когда та собирала ягоды. После укуса у девочки стали проявляться характерные для интоксикации ядом симптомы: слабость тошнота, кроме того, у неё начала опухать рука.
Экстренную помощь ей оказали медики по месту жительства. Позднее её в срочном порядке доставили в РДКБ, что и позволило спасти ей жизнь. В Минздраве отмечают, что самое главное в подобных ситуациях — успеть вовремя ввести антидот и провести все необходимые этапы лечения.
— Благодаря своевременной доставке в больницу и проведенному лечению, девочка полностью выздоровела. Сейчас она выписана из стационара и продолжает свои летние каникулы, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.