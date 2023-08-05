В Башкирии девочку атаковало ядовитое пресмыкающееся

Экстренную помощь ей оказали медики по месту жительства. Позднее её в срочном порядке доставили в РДКБ, что и позволило спасти ей жизнь. В Минздраве отмечают, что самое главное в подобных ситуациях — успеть вовремя ввести антидот и провести все необходимые этапы лечения.