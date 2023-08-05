mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Изображение материала

В Башкирии девочку атаковало ядовитое пресмыкающееся

5 августа 2023, 08:02
Фото: Midjourney

В Башкирии медики спасли жизнь 16-летней девочки, укушенную ядовитой змеёй

После укуса девочка почувствовала недомогание: её экстренно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Сообщается, что ядовитое пресмыкающееся укусило девочку, когда та собирала ягоды. После укуса у девочки стали проявляться характерные для интоксикации ядом симптомы: слабость тошнота, кроме того, у неё начала опухать рука.

Экстренную помощь ей оказали медики по месту жительства. Позднее её в срочном порядке доставили в РДКБ, что и позволило спасти ей жизнь. В Минздраве отмечают, что самое главное в подобных ситуациях — успеть вовремя ввести антидот и провести все необходимые этапы лечения.

— Благодаря своевременной доставке в больницу и проведенному лечению, девочка полностью выздоровела. Сейчас она выписана из стационара и продолжает свои летние каникулы, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия
Подпишитесь
Пляжный отдых в Башкирии: рассказываем куда сбежать от палящего солнца
Вчера, 05:19
«Беззаконие и бездействие»: жители деревни в Башкирии уже 100 лет живут без дороги
3 августа, 12:08
«Он как Салават Юлаев»: брат дезертира с гранатой из Уфы объяснил его поступок
3 августа, 11:19
Радий Хабиров озвучил новое решение по строительству мечети Ар-Рахим в Уфе
3 августа, 10:53
В Уфе снесли входную арку сада им. Аксакова
3 августа, 09:44
«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии
Вчера, 12:00