Трагедия на ж/д путях: 15-летний мотоциклист столкнулся с локомотивом

Сообщается, что инцидент произошел около 15:00 на 24 км автодороги Толбазы- Красноусольск. По предварительным данным, 15-летний подросток за рулём мотоцикла «Минск» решил объехать автомобильную колонну, выполнив маневр, он въехал на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора. В тот момент по ж/д путям навстречу подротску двигался тепловоз.