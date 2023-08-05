Трагедия на ж/д путях: 15-летний мотоциклист столкнулся с локомотивом

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Сообщается, что инцидент произошел около 15:00 на 24 км автодороги Толбазы- Красноусольск. По предварительным данным, 15-летний подросток за рулём мотоцикла «Минск» решил объехать автомобильную колонну, выполнив маневр, он въехал на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора. В тот момент по ж/д путям навстречу подротску двигался тепловоз.
В результате ДТП 15-летний мотоциклист скончался до приезда скорой медицинской помощи.
— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.