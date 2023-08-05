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Трагедия на ж/д путях: 15-летний мотоциклист столкнулся с локомотивом

5 августа 2023, 11:56
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ

15-летний подросток в Башкирии погиб в результате столкновения с тепловозом

Ребенок скончался до приезда медиков, сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

Сообщается, что инцидент произошел около 15:00 на 24 км автодороги Толбазы- Красноусольск. По предварительным данным, 15-летний подросток за рулём мотоцикла «Минск» решил объехать автомобильную колонну, выполнив маневр, он въехал на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора. В тот момент по ж/д путям навстречу подротску двигался тепловоз.

В результате ДТП 15-летний мотоциклист скончался до приезда скорой медицинской помощи.

— На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
#Азамат Нухов
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