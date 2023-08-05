Доллар по 100, а евро еще дороже: к чему нас готовит Минфин

Между тем, Министерство финансов РФ во главе с Антоном Силуановым еще больше усиливает давление на рубль и топит российскую валюту. В частности, было объявлено, что ведомство возвращается к покупке валюты для пополнения запасов ФНБ (Фонд национального благосостояния — прим.ред.). В рамках бюджетного правило, которое было введено для регулирования инфляции, государство должно закупать валюту только на нефтегазовые доходы, превышающие плановое значение. Однако в бюджет в этой графе доходов недополучил 32,7 миллиарда рублей. Зато ослабление рубля позволило Минфину спрогнозировать получение в августе дополнительных 73,2 млрд рублей. Соответственно в период с 7 августа по 6 сентября на покупку юаней будет направлена разница этих сумм — 40,5 млрд рублей. То есть каждый день на рынок будут выбрасывать по 1,8 млрд рублей ради покупки валюты. И по закону спроса и предложения от этого рубль будет дешеветь, а валюта — дорожать.