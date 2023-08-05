Доллар по 100, а евро еще дороже: к чему нас готовит Минфин

Posted 5 августа, 06:42
Published 5 августа, 06:42
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Американский и доллар и евро достигли отметок 95 и 104 рубля соответственно. По самому позитивному прогнозу на август эксперта фондового рынка «БКС Мир инвестиций» Михаила Зальцера — доллар — 90 рублей, а евро — 100. Эксперты «Альфа-инвестиций» предполагают, что в этом месяце доллар достигнет отметки в 95-100 рублей. Уже к осени Экс-директор представительства инвестиционного холдинга «ФИНАМ» в Хабаровске Владислав Коротков уверяет, что котировки американской валюты будут в пределах 100-120 рублей. Об этом сообщают «Новые известия».
Уже третий день как доллар пробил отметку 92,4 рубля и начал расти все выше. Точнее, это рубль продолжил падение, поскольку дорожают не только импортные товары, но и вообще все.
Так, за последние 12 месяцев на 58% стали дорожи товары, приобретаемые за доллары, на 68,2% — за евро и на 48,2% — за юани. Казалось бы турецкая лира, которая пробивала одно дно за другим, сейчас относительно рубля укрепилась на 1,7%.
Слабеющий рубль — это непосредственная угроза для благосостояния населения. Не помогает это и развитию отечественной промышленности, так как импортозамещённые Lada Vesta в салонах стоят более 2 млн рублей при рекомендованной заводом цене от 1,3 млн рублей. Почему бы автосалонам не повышать ценники на фоне дорогой китайской альтернативы.
Между тем, Министерство финансов РФ во главе с Антоном Силуановым еще больше усиливает давление на рубль и топит российскую валюту. В частности, было объявлено, что ведомство возвращается к покупке валюты для пополнения запасов ФНБ (Фонд национального благосостояния — прим.ред.). В рамках бюджетного правило, которое было введено для регулирования инфляции, государство должно закупать валюту только на нефтегазовые доходы, превышающие плановое значение. Однако в бюджет в этой графе доходов недополучил 32,7 миллиарда рублей. Зато ослабление рубля позволило Минфину спрогнозировать получение в августе дополнительных 73,2 млрд рублей. Соответственно в период с 7 августа по 6 сентября на покупку юаней будет направлена разница этих сумм — 40,5 млрд рублей. То есть каждый день на рынок будут выбрасывать по 1,8 млрд рублей ради покупки валюты. И по закону спроса и предложения от этого рубль будет дешеветь, а валюта — дорожать.
Ситуация складывает очень удобная: Минфин ослабляет рубль, что ведет к увеличению нефтегазовых доходов, что в свою очередь позволяет скупать ещё больше юаней, прижимая рубль к полу, и пополнять дефицитный бюджет. Своими руками кабмин занимается разгоном инфляции.
Остается по относительно небольшой стоимости покупать гражданам лишь водку. Вместе с решением возобновить покупку валюты, Минфин утвердил новые минимальные цены на спирт для пищевой промышленности: они снижены с 68 до 55 рублей за 1 л. Это позволит производителям водки компенсировать возросшие расходы на упаковку, этикетки и повышение акциза, запланированное на 2024 год. Если водка не подешевеет, то хотя бы не будет сильно дорожать. Водка — это вам не гречка, цены на которую могут меняться в огромных пределах. О доступности водки правительство беспокоится куда сильнее.
Итак, если верить экспертам, курс в 2023 году уже вряд ли будет лучше, чем сейчас. Цены будут только расти. Если у вас есть валюта — не спешите продавать, и готовьтесь к новому росту цен на фоне того, что инфляция в России стремится к незначительным 5%. Хозяйкам на заметку: в книжных магазинах всё ещё можно найти книгу «100 блюд из картошки» издательства 2012 года. Тогда она опередила время, сейчас же — становится актуальной как никогда.