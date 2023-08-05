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Posted 5 августа, 10:36

Published 5 августа, 10:36

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

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Больница Салавата получила современное оборудование

5 августа 2023, 10:36
Фото: 1MI
Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», городская больница Салавата получила два новых видеоколоноскопа. С момента ввода в эксплуатацию специалисты уже приняли более 500 пациентов.

Новое оборудование установили в отделении эндоскопии. Видеоколоноскопы предназначены для обследования и диагностики заболеваний кишечника. Они оснащены современной оптикой, за счет чего улучшена разрешающая способность, значительно уменьшены помехи и шумы изображения. Система позволяет легко ориентироваться и быстро детализировать наиболее сложные участки кишечника.

— Очень рады, что благодаря национальному проекту «Здравоохранение» у нас появилось такое хорошее оборудование, на котором очень удобно работать. Нам очень важно, чтобы изображения были хорошего качества, а с этим оборудованием оно просто отменное. На новых видеоколоноскопах можно рассмотреть все детализировано, прибавить яркость передачи, а также сохранить фото или отправить снимки другим специалистам, если выявлены какие-то изменения, патология у пациента, — отметила врач-эндоскопист больницы Салавата Илюза Халикова.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого
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