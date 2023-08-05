Больница Салавата получила современное оборудование

— Очень рады, что благодаря национальному проекту «Здравоохранение» у нас появилось такое хорошее оборудование, на котором очень удобно работать. Нам очень важно, чтобы изображения были хорошего качества, а с этим оборудованием оно просто отменное. На новых видеоколоноскопах можно рассмотреть все детализировано, прибавить яркость передачи, а также сохранить фото или отправить снимки другим специалистам, если выявлены какие-то изменения, патология у пациента, — отметила врач-эндоскопист больницы Салавата Илюза Халикова.