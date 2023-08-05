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Posted 5 августа, 13:39

Published 5 августа, 13:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

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Башкирия получила награду на федеральном форуме «Производительность 360»

5 августа 2023, 13:39
Фото: 1MI
Церемония награждения регионов-лидеров по информационному сопровождению нацпроекта «Производительность труда» прошла на V Федеральном форуме «Производительность 360».

Башкортостан вошел в число победителей с высокими результатами освещения нацпроекта, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиционной политики республики.

— Государство разрабатывает программы поддержки бизнеса, и нам важно, чтобы эта информация доводилась до адресатов. Данная награда, конечно же, результат совместной работы команды регионального центра компетенций, пресс-служб и республиканских СМИ, которые проявляют интерес к событиям нацпроекта, рассказывая на своих ресурсах о его возможностях и итогах участвующих предприятий, — подчеркнул первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Башкортостан третий год подряд в рейтинге Федерального центра компетенций входит в группу наиболее активных субъектов страны по критериям оценки освещения нацпроекта. При составлении рейтинга эксперты проверяют частоту публикаций в региональных и федеральных СМИ, включая радио, телевидение и интернет-издания.

Напомним, что для участия в нацпроекте региональным предприятиям необходимо соответствовать нескольким условиям. Размер их ежегодной выручки составляет более 400 млн рублей, а также они должны работать в сферах торговли, обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта или строительства.

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости
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