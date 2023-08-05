Башкирия получила награду на федеральном форуме «Производительность 360»

— Государство разрабатывает программы поддержки бизнеса, и нам важно, чтобы эта информация доводилась до адресатов. Данная награда, конечно же, результат совместной работы команды регионального центра компетенций, пресс-служб и республиканских СМИ, которые проявляют интерес к событиям нацпроекта, рассказывая на своих ресурсах о его возможностях и итогах участвующих предприятий, — подчеркнул первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.