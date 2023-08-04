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Published Сегодня, 05:02

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Стали известны муниципалитеты Башкирии с высоким уровнем младенческой смертности

4 августа 2023, 05:02
Фото: 1MI
Данные статистики по итогам прошлого года публикует Башстат
Сюжет
Дети

Так, в 2022 году показатель младенческой смертности в Башкортостане составил 4,2 на 1 000 новорожденных. Отмечается снижение показателя на 22,2% по сравнению с 2021 годом. Наряду с этим отмечаются значительные колебания в разрезе районов и городов по данному показателю.

По данным статистики, самый высокий показатель младенческой смертности был зарегистрирован в Архангельском районе республики — 18,4. Далее следуют Буздякский (13,5), Татышлинский (13,4), Балтачевский (12,5), Бурзянский (11,6), Баймакский (11,6), Федоровский (11,5), Аскинский (10,5) и Янаульский (8,7) районы.

#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии#Младенческая смертность#Статистика#Дети
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