Стали известны муниципалитеты Башкирии с высоким уровнем младенческой смертности

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:06
Так, в 2022 году показатель младенческой смертности в Башкортостане составил 4,2 на 1 000 новорожденных. Отмечается снижение показателя на 22,2% по сравнению с 2021 годом. Наряду с этим отмечаются значительные колебания в разрезе районов и городов по данному показателю.
По данным статистики, самый высокий показатель младенческой смертности был зарегистрирован в Архангельском районе республики — 18,4. Далее следуют Буздякский (13,5), Татышлинский (13,4), Балтачевский (12,5), Бурзянский (11,6), Баймакский (11,6), Федоровский (11,5), Аскинский (10,5) и Янаульский (8,7) районы.