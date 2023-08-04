Стали известны муниципалитеты Башкирии с высоким уровнем младенческой смертности

Так, в 2022 году показатель младенческой смертности в Башкортостане составил 4,2 на 1 000 новорожденных. Отмечается снижение показателя на 22,2% по сравнению с 2021 годом. Наряду с этим отмечаются значительные колебания в разрезе районов и городов по данному показателю.