Собирал на «вечный двигатель»: житель Башкирии обманул инвесторов на 19 млн рублей

Стерлитамакский горсуд осудил местного жителя за хищение у инвесторов более 19 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, мужчина собрал средства с 15 человек в период с января 2013 по май 2015 года под видом строительства мусороперерабатывающего завода в Уфе и производства бестопливных генераторов.