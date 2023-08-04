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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Собирал на «вечный двигатель»: житель Башкирии обманул инвесторов на 19 млн рублей

4 августа 2023, 06:37

Жителя Башкирии осудили за хищение 19 млн рублей у инвесторов

Мошенник привлекал средства на реализацию проекта мусороперерабатывающего завода и производство бестопливных генераторов.

Стерлитамакский горсуд осудил местного жителя за хищение у инвесторов более 19 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, мужчина собрал средства с 15 человек в период с января 2013 по май 2015 года под видом строительства мусороперерабатывающего завода в Уфе и производства бестопливных генераторов.

Своим инвесторам осужденный обещал 10% прибыли от вложенной в проекты суммы. Однако в конечном итоге обязательства не исполнил и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Так, суд признал его виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Общество
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