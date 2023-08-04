Собирал на «вечный двигатель»: житель Башкирии обманул инвесторов на 19 млн рублей

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Стерлитамакский горсуд осудил местного жителя за хищение у инвесторов более 19 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, мужчина собрал средства с 15 человек в период с января 2013 по май 2015 года под видом строительства мусороперерабатывающего завода в Уфе и производства бестопливных генераторов.
Своим инвесторам осужденный обещал 10% прибыли от вложенной в проекты суммы. Однако в конечном итоге обязательства не исполнил и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Так, суд признал его виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.