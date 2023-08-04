Пляжный отдых в Башкирии: рассказываем куда сбежать от палящего солнца

Находится недалеко относительно недалеко от Уфы — в Кармаскалинском районе. Вода озера имеет голубой цвет из-за голубой глины на его дне, сама вода полностью прозрачная. К слову, ее температура всего +5 градусов, потому купаться там осмелится не каждый. Тем не менее туристы приезжают на озеро-источник за «красивой картинкой». Въезд бесплатный.