Пляжный отдых в Башкирии: рассказываем куда сбежать от палящего солнца

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Находится недалеко относительно недалеко от Уфы — в Кармаскалинском районе. Вода озера имеет голубой цвет из-за голубой глины на его дне, сама вода полностью прозрачная. К слову, ее температура всего +5 градусов, потому купаться там осмелится не каждый. Тем не менее туристы приезжают на озеро-источник за «красивой картинкой». Въезд бесплатный.
Рядом с Голубым озером располагается Абзановский водопад, а также Карламанская пещера.
Озеро находится в Гафурийском районе и является памятником природы. В плане доступности озеро находится в непосредственной близости с железнодорожной станцией «Белое озеро».
Согласно информации «Туристического портала Башкортостана», чаще всего туристы приезжают на озеро на один день и останавливаются на его южной окраине, где берег и дно выстелены песком.
Между тем, сами туристы отмечают, красивые виды и возможность порыбачить, однако время препровождения на озере нельзя назвать комфортным.
— На базе отдыха мест не было, а благоустройство на платном кемпинге, как обычно в России закончилось после обнесения территории забором и возведения туалета (аля дырка в полу), — пишет Ринат В. на сервисе «Яндекс.карты».
Самое крупное озеро в Республике Башкортостан находится в Давлекановском районе на территории природного парка «Аслы-куль». Следовательно, и въезд на его территорию будет платным — 250 рублей с одного человека. Переночевать на озере можно как в палатке, так в коттедже на базе отдыха.
Согласно данным сервиса Яндекс.карты, пляжей на озере также несколько. Многие пользователи пишут о чистой воде и красивой природе, однако при этом отмечаются неприятный запах, водоросли и отсутствие удобств на пляже.
— Пляж не благоустроен: нет зонтиков, нет туалетов поблизости, есть только раздевалки. Вода хоть и чистая, но по поверхности плавает грязная тина, чтобы зайти в воду нужно пройти по каменистой кромке. Машины не пускают, хотя с нами был годовалый ребёнок, хорошо, что мы брали палатку-навес. За что собирают деньги: не понятно! Решили больше туда не ездить, просто хотели посмотреть на так называемое «башкирское море», — возмущено Гузель Х.
В 4 километрах от самого озера Аслыкуль за деревней Бурангулово расположен 12-метровый водопад Шарлама. Кроме того, озеро окружает несколько гор, с которых открывается вид на Аслыкуль и на местность.
Озеро находится в Туймазинском районе и имеет несколько пляжей с хорошей инфраструктурой. Вдоль береговой линии располагаются турбазы, детские лагеря, магазины и кафе.
Как и Аслыкуль Кадрыкуль находится на территории природного парка, потому плата за вход на пляж — 250 рублей с человека и 90 рублей с автомобиля. Действует «проходка», как сообщают туристы, бессрочно, главное при выезде взять с собой чек об оплате.
К слову, туристы оставляют довольно положительные отзывы, отмечая «шикарный» пляж и чистое озеро. Однако такое мнение разделяют не все пользователи.
— Заплатив немалую сумму за въезд (250 руб с человека, 90 с авто), ожидаешь хоть какого-то комфорта, ухоженной территории. Но там всё ровно так же, как на любом городском пляже или даже хуже, — пишет Денис А.
Искусственно созданный водоем находится на территории национального парка «Башкирия». Территория водохранилища можно назвать благоустроенным, вдоль берега расположено множество турбаз со своим облагороженным пляжем.
Отметим, что въезд на территорию нацпарка платный — от 150 рублей в зависимости от выбранной услуги. Кроме того, необходимо будет получить разрешение, сделать это можно на официальном сайте нацпарка «Башкирия».
Для более разнообразного отдыха можно прокатиться на лодках, катерах, водных лыжах, бананах и др. По близости также находятся Карстовый мост, водопад Куперля, Каповая пещера и горы Шапка Мономаха.
Наиболее отдаленное от Уфы озеро находится в Абзелиловском районе Башкирии, на границе с Челябинской областью. Приехать отдыхать на озеро можно как «дикарями», так и поселиться на базе отдыха или в санатории, которых на побережье множество.
Всего по периметру озера, согласно данным Яндекс.карт, оборудовано семь пляжей. От выбора пляжа зависит инфраструктура, стоимость входа и количество отдыхающих. Например, на пляж на территории санатория «Юбилейный» вход будет стоить 350 рублей.
В основном туристы оставляют положительные отзывы после пребывания на пляжах Банного, отмечая чистую воду в озере. Из негативных аспектов — нехватка шезлонгов под навесом, беседок, скамеек, а также наличие в воде водорослей.
— Почему нельзя почистить озеро от водорослей хотя-бы метров 10 от берега? Ну это не серьёзно ребята, — пишет пользователь под ником Tatarin777.
Помимо очевидного на озере можно прокатиться на SUP-борде, катамаране, водном мотоцикле, катере, водных лыжах. Все необходимо снаряжение можно взять в пунктах проката.
По округе туристам советуют также устроить велопрогулки, а также посетить Горное ущелье и озера Сабакты и Карабалыкты.