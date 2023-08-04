Новым начальников Управления капитального строительства Уфы стал Игорь Чернов

Кроме того, на должность начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города назначен 32-летний Антон Тристан. Известно, что мужчина окончил Уфимский юридический институт по специальности «Юриспруденция». Ранее занимал должность замруководителя данного управления, также имеет большой опыт работы в жилищной сфере.