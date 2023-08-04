Новым начальников Управления капитального строительства Уфы стал Игорь Чернов

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В администрации Уфы произошли кадровые изменения. Так, на должность начальника Управления капитального строительства назначен 40-летний Игорь Чернов.
Известно, что Игорь Черном окончил Башкирский строительный колледж по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и БГАУ по специальности «Природоохранное обустройство территорий».
Кроме того, на должность начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности города назначен 32-летний Антон Тристан. Известно, что мужчина окончил Уфимский юридический институт по специальности «Юриспруденция». Ранее занимал должность замруководителя данного управления, также имеет большой опыт работы в жилищной сфере.
Напомним, что с сентября 2022 года должность начальника Управления капитального строительства занимал Руслан Хайруллин. В начале июня он возглавил Управление архитектуры и градостроительства мэрии Уфы.