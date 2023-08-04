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Назван район Башкирии, в котором чаще всего теряются люди

4 августа 2023, 07:49
Фото: 1MI

В каком районе Башкирии чаще всего теряются люди

Статистику по потерявшимся гражданам привел Госкомитет РБ по ЧС.

Госкомитете по чрезвычайным ситуациям назвал районы Башкирии, в которых чаще всего теряются люди.

Так, 14 случаев было зарегистрировано в Белорецком районе, где пролегают живописные туристические маршруты республики. Однако также часто люди блуждают в поисках обратной дороги, в частности в окрестностях гор Иремель, Малиновая, хребта Инзерские зубчатки, поселка Айгир.

На втором месте по обращениям находится Уфа — 10 заявлений. Отмечается, что в большинстве случает горожане хотят срезать дорогу через лесополосу или же ходили за ягодами, грибами или на рыбалку.

Третье и четвертое место разделяют Абзелиловский и Уфимский районе — 6 обращений. Теряются люди в эти муниципалитетах чаще во время прогулок по лесным массивам.

Антирейтинг завершает Краснокамский район Башкирии, где было зарегистрировано пять подобных происшествий.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии
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