Назван район Башкирии, в котором чаще всего теряются люди

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Госкомитете по чрезвычайным ситуациям назвал районы Башкирии, в которых чаще всего теряются люди.
Так, 14 случаев было зарегистрировано в Белорецком районе, где пролегают живописные туристические маршруты республики. Однако также часто люди блуждают в поисках обратной дороги, в частности в окрестностях гор Иремель, Малиновая, хребта Инзерские зубчатки, поселка Айгир.
На втором месте по обращениям находится Уфа — 10 заявлений. Отмечается, что в большинстве случает горожане хотят срезать дорогу через лесополосу или же ходили за ягодами, грибами или на рыбалку.
Третье и четвертое место разделяют Абзелиловский и Уфимский районе — 6 обращений. Теряются люди в эти муниципалитетах чаще во время прогулок по лесным массивам.
Антирейтинг завершает Краснокамский район Башкирии, где было зарегистрировано пять подобных происшествий.