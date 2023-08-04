Назван район Башкирии, в котором чаще всего теряются люди

Так, 14 случаев было зарегистрировано в Белорецком районе, где пролегают живописные туристические маршруты республики. Однако также часто люди блуждают в поисках обратной дороги, в частности в окрестностях гор Иремель, Малиновая, хребта Инзерские зубчатки, поселка Айгир.