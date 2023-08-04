На каких автомобилях теперь будут ездить российские чиновники

Бренд Evolute появилась на российском рынке в 2022 году и специализируется на электрических авто. В основе — все те же китайцы. Зато предприятие пытается развивать модельный ряд. Самая бюджетная модель — I-pro. Сейчас ее предлагают за 1,8 млн рублей. Машина построена на базе давно ушедшего из РФ Nissan Almera. Дилеры при продаже предлагают оснастить ее дизельными подогревателями для лучшего отопления салона и сохранения ресурса батареи. Кроме того Evolute предлагает компактный седан I-Joy за 2,5 млн и кроссовер I-Sky за 3,99 млн.