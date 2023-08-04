На каких автомобилях теперь будут ездить российские чиновники

Posted 4 августа, 08:21
Published 4 августа, 08:21
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На замену иномаркам в паркинге чиновников, очевидно, придет линейка «АвтоВАЗа». На данный момент это самый доступный транспорт в России, сообщают «Новые известия».
Ранее автомобили «АвтоВАЗ» и так активно закупались для рядовых служащих или спецслужб. Самый большой начальник, которого можно представить в салоне «Гранты» — глава отдаленного села.
Заводская стоимость Lada Granta начинается от 692 300 рублей, стоимость самой «заряженной» версии у дилеров доходит почти до одного миллиона рублей. Это все та же «Гранта» на механике, но с двумя подушками безопасности и кондиционером.
Стартовая цена «Весты» — 1 239 900 рублей. В салонах можно отыскать версию и за 1 560 600 рублей с системами безопасности, кондиционером и даже умной мультимедиа системой.
Второй отечественный автомобиль — УАЗ. Он также постоянно закупается для спецслужб, сельской местности и регионов. Ульяновский автозавод загружено заказами, но рабочие продолжают жаловаться на низкую оплату труда и даже бастуют. В то же время цена на модели растет, а вот качество и набор опций — падает.
Люксовом сегмент российский автопром представляет Aurus мощностью под 600 лошадиных сил. В автосалонах модель можно найти за 37-38 миллионов рублей. В сравнении с Rolls-Royse вполне бюджетно.
На этом список отечественного автопрома не заканчивается. Иномарка, собранная на территории России, пусть даже речь идет о перелицовке и подкачке колес, считается отечественным автомобилем. И тут уже есть, где развернуться.
В частности, «Москвич» возрождается с прошлого года на мощностях, где ранее производили Renault. За шильдиком в виде зубцов кремлевской стены кроется не новый кроссовер от китайской JAC. Продается машина пока не очень бодро — дилеры «Москвича» просят 2,2 млн рублей за версию с механической коробкой передач. Электрическая версия стоит 3,95 млн, что тоже не самый бюджетный вариант.
Бренд Evolute появилась на российском рынке в 2022 году и специализируется на электрических авто. В основе — все те же китайцы. Зато предприятие пытается развивать модельный ряд. Самая бюджетная модель — I-pro. Сейчас ее предлагают за 1,8 млн рублей. Машина построена на базе давно ушедшего из РФ Nissan Almera. Дилеры при продаже предлагают оснастить ее дизельными подогревателями для лучшего отопления салона и сохранения ресурса батареи. Кроме того Evolute предлагает компактный седан I-Joy за 2,5 млн и кроссовер I-Sky за 3,99 млн.
Базирующийся в Калининграде завод «Автотор» ранее производил BMW, а сейчас ориентируется на китайские марки.
Kaiyi E5, можно назвать аналогом Hyundai Elantra. Цены у дилеров стартуют от 1,8 млн рублей. Выпускаются седаны и кроссоверы фирмы BAIC, седан U5 Plus представляет тот же класс, что и KIA Cerato и Skoda Octavia, цены стартуют от 1,7 млн. Внедорожник BJ40, отдаленно напоминающий Jeep, продают за 4,3 млн. Еще одна марка — SWM.
Haval локализовал производство в России еще до начала СВО и массового ухода западных компаний. Под Тулой выпускают модели Jolion, F7, F7x, Dargo и H9. Сейчас обсуждается локализации внедорожника Tank 500, который считается аналогом Toyota LC300. Пару месяцев назад «Танки» появились в составе кортежей ФСО, после этого цена на машину взлетела более чем на миллион рублей, у дилеров машина стоит от 6,3 млн рублей.
На заводе в Московской области, где ранее выпускалась марка Mercedes. Немецкий гигант передал самый современный автозавод в мире под управление холдингу «Автодом». Сейчас там будут производить будут производить четыре модели люксового китайского бренда Hongqi — читается «Хунцы»: H5 (от 3,9 млн), H9 (от 8 млн), HS5 (от 5 млн), EHS9 (от 9,5 млн). Нам это имя ничего не говорит, но в Китае Hongqi — старейший и самый престижный бренд.