Хабиров ввел режим ЧС на территории 26 районов Башкирии

Так, администрациям районом и аграриям рекомендовано представить в Минсельхоз документы с оценкой ущерба от гибели сельхозкультур и затрат на их выращивание. Исчерпывающие меры по смягчению последствий засухи почвы поручено предпринять отраслевым организациям и представителям крестьянско-фермерских хозяйств. Контроль за исполнением распоряжения главы РБ возлагается на министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.