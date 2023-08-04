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Хабиров ввел режим ЧС на территории 26 районов Башкирии

4 августа 2023, 08:01
Фото: 1MI

Власти Башкирии объявили режим ЧС из-за засухи в 26 районах республики

Подписанное главой Башкирии распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Режим чрезвычайного положения глава Башкирии ввел на территории 26 районов республики из-за почвенной засухи и суховеев. Срок действия положения — до 28 августа.

Так, администрациям районом и аграриям рекомендовано представить в Минсельхоз документы с оценкой ущерба от гибели сельхозкультур и затрат на их выращивание. Исчерпывающие меры по смягчению последствий засухи почвы поручено предпринять отраслевым организациям и представителям крестьянско-фермерских хозяйств. Контроль за исполнением распоряжения главы РБ возлагается на министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Добавим, что режим ЧС был введен в следующих районах: Альшеевском, Бакалинском, Белокатайском, Бирском, Благоварском, Благовещенском, Буздякском, Давлекановском, Дуванском, Дюртюлинском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском, Краснокамском, Мечетлинском, Мишкинском, Миякинском, Салаватском, Татышлинском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Шаранском и Янаульском.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Засуха#Режим ЧС#Распоряжение главы РБ
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