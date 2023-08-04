Эковолонтеры ОМК создали сквер на территории завода в Благовещенске

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Так на заводе по инициативе заводчан появился экосквер «Металлург», ставший новой зоной отдыха для работников. ОМК профинансировала эту инициативу своих сотрудников в рамках грантового конкурса «ОМК Партнерство» и волонтерского экологического движения.
Часть рассады для клумб на безвозмездной основе предоставила социальный предприниматель из Благовещенска Оксана Локаткина. В 2022 году она победила в программе ОМК по поддержке социального предпринимательства «Начни свое дело». Грант от благовещенского завода ОМК помог ей не только создать «зеленый» бизнес, но и масштабировать его. Женщина благодарна предприятию за своевременную поддержку, поэтому решила сделать подарок в ответ.
«Мне кажется, удобные рабочие пространства и зоны отдыха на заводе — это необходимость. Посоветовавшись с коллегами, я подала проект на конкурс и получила поддержку от компании, — рассказала автор проекта, сотрудница благовещенского завода ОМК Маргарита Батурина. — Небольшой, но уютный экосквер „Металлург“ создает доброжелательную атмосферу, а зеленые насаждения и цветники, разбитые на его территории, привлекают птиц, которым к зиме заводчане планируют сделать кормушки. Мы считаем очень важным сохранять биоразнообразие и заботиться о братьях наших меньших. Так, например, по некоторым данным за зиму погибает около половины взрослых синиц. Поэтому забота заводчан им пойдет только на пользу. А еще совсем скоро в сквере появятся дорожки для прогулки, скамейки и небольшая сцена для проведения корпоративных мероприятий».
Одна из ключевых задач конкурса «ОМК Партнерство» — развивать корпоративное добровольчество. К проекту по созданию сквера присоединилось 20 волонтеров — сотрудников предприятия. Заводчане активно участвовали в создании сквера и комплексном благоустройстве территории. Они посадили ели-большемеры и многолетние цветы, а также обустроили дорожки
«Объединенная металлургическая компания уже много лет поддерживает проекты по благоустройству и созданию комфортной среды в Благовещенске, уделяет внимание проблемам экологической безопасности и охране природы. Проект экосквера „Металлург“ меня очень порадовал: волонтеры самостоятельно создали комфортное пространство для отдыха и готовы в дальнейшем поддерживать порядок. Надеюсь, что таких инициатив будет больше, а территория предприятия будет преображаться в лучшую сторону. Такой подход нашей компании
к экологии, реализации потенциала сотрудников и корпоративному управлению — это дополнительная возможность привлекать на работу высококвалифицированных и активных сотрудников», — прокомментировал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.