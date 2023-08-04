Эковолонтеры ОМК создали сквер на территории завода в Благовещенске

«Мне кажется, удобные рабочие пространства и зоны отдыха на заводе — это необходимость. Посоветовавшись с коллегами, я подала проект на конкурс и получила поддержку от компании, — рассказала автор проекта, сотрудница благовещенского завода ОМК Маргарита Батурина. — Небольшой, но уютный экосквер „Металлург“ создает доброжелательную атмосферу, а зеленые насаждения и цветники, разбитые на его территории, привлекают птиц, которым к зиме заводчане планируют сделать кормушки. Мы считаем очень важным сохранять биоразнообразие и заботиться о братьях наших меньших. Так, например, по некоторым данным за зиму погибает около половины взрослых синиц. Поэтому забота заводчан им пойдет только на пользу. А еще совсем скоро в сквере появятся дорожки для прогулки, скамейки и небольшая сцена для проведения корпоративных мероприятий».