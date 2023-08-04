«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии

Важно особо отметить, что стерлядь является краснокнижной рыбой и запрещена для вылова как для промысловиков, так и для любителей. Тем не менее расчет для восстановления экосистемы проводится по виду стерляди, так как данный вид рыб не может в полном объеме восполнять сам себя в естественной среде обитания.