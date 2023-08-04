«Башнефть» восполняет популяцию краснокнижных рыб в Башкирии

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Водоемы Башкирии на днях пополнились молодью стерляди — почти 25 тысяч особей «прописались» в реке Белой в Уфе и на Павловском водохранилище. Выпуск молоди краснокнижных рыб необходим для восстановления экосистемы в реках и озерах республики. Зарыбление произвела компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти»). Свидетелем выпуска мальков в водоемы Башкирии стал и корреспондент Mkset.
Началось все ранним утром: к берегу Белой в районе уфимского Затона подъехал большегруз с контейнерами — внутри мальки стерляди. Всего краснокнижных особей в первом автомобиле насчитывалось 14,5 тысячи. До столицы Башкирии стерлядь добиралась практически всю ночь из рыбоводческого хозяйства Самарского Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. А подготовка к этому дню шла еще дольше — с февраля, так как для выпуска «во взрослую жизнь» мальки должны были достигнуть 3-6 граммов.
За время подготовки мальки проходили тщательный отбор, а для лучшей адаптации к условиям водоемов Башкирии стерлядь различными методами приспосабливали к будущим условиям.
Между тем, место для будущего обитания мальков также подбиралось не случайно — оно должно было получить одобрение специалистов Росрыболовства. Те, в свою очередь, пришли к выводу, что река Белая идеально подходит стерляди по кормовой базе.
Несмотря на долгую подготовку, сам процесс выпуска мальков занимает не больше 10-15 минут. Так, из открытого кузова большегруза работники достают трубу, по которой вместе с водой из привезенных контейнеров в реку выпускаются тысячи мальков стерляди. Сразу после мальки не уплывают на глубину, предпочитая остаться рядом с берегом, потому в прозрачной воде видно их невооруженным глазом.
Проходит зарыбление под надзором представителей отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.
— Данные мероприятия «Башнефть» проводит ежегодно. Перед выпуском рыб в воду делается промывание для выравнивания температуры, чтобы в последующем у молоди не было теплового шока. В данном случае разница получилась в 2 градуса, и промывка не требовалась, — сообщает заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Башкортостан Людмила Скворцова.
Как отмечает Людмила Скворцова, ежегодно Росрыболовство подыскивает новые точки для расселения молоди стерляди.
Важно особо отметить, что стерлядь является краснокнижной рыбой и запрещена для вылова как для промысловиков, так и для любителей. Тем не менее расчет для восстановления экосистемы проводится по виду стерляди, так как данный вид рыб не может в полном объеме восполнять сам себя в естественной среде обитания.
Для сохранения экологического баланса оставшихся 10,2 тысячи мальков краснокнижной особи в тот же день выпустили в Павловское водохранилище в Караидельском районе. Место также было выбрано на основании исследований.
Всего за последние 5 лет в водоёмы Башкортостана, Татарстана Ненецкого автономного и Ханты-Мансийского автономного округов «Башнефтью» было выпущено более 3,8 миллиона особей молоди стерляди, лосося, сига и кумжа. Мероприятия по искусственному зарыблению проводится в рамках реализации природоохранных проектов НК «Роснефть».