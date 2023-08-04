Андрей Воробьев: Участок трассы М12 в Подмосковье удастся сдать досрочно

Глава Московской области рассказал о 50 находящихся в работе проектах, самые масштабные из них — концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка», которые будут готовы к запуску в эксплуатацию в 2024 году. Также в новом году должен открыться обход поселка Октябрьский и обход Больших Вязем.