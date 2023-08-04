Андрей Воробьев: Участок трассы М12 в Подмосковье удастся сдать досрочно

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Как сообщает mosregtoday.ru, на территории Подмосковья будет располагаться участок трассы длиной 77 километров.
Воробьев отметил, что дорога должна быть полностью готова к сдаче к концу года согласно поставленной главой государства задаче. Губернатор МО пообещал, что подведомственный ему участок будет сдан досрочно — уже в начале осени.
По его словам, в первые 12 месяцев с момента запуска трассы сюда планируется привлечь до 70 миллионов тонн внутреннего грузопотока.
Воробьев подчеркнул, что данный участок трассы будет проходить через шесть муниципалитетов региона. Первый участок М12 протяженностью 22 километра начал функционировать в 2022 году — он пролегает от ЦКАД до А108.
Петушенко, в свою очередь, рассказал, что сейчас на автодороге устанавливают шумозащитные экраны и освещение, укладывают асфальтобетон. Кроме того, оборудуются многофункциональные зоны, которые предназначены для заправки автомобилей, отдыха водителей и пассажиров. В Московской области заработают четыре подобные площадки.
Генеральный директор компании-подрядчика «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев пообещал, что трасса сможет принимать транспортные потоки с Московского скоростного диаметра. В Подмосковье будет проложен единственный шестиполосный участок. На трассе к настоящему моменту уже удалось установить 3,6 тысячи светильников и 92 километра ограждения. Воплощение в жизнь президентской инициативы поможет снизить транспортную загруженность для 2,5 миллиона жителей региона.
Глава Московской области рассказал о 50 находящихся в работе проектах, самые масштабные из них — концессионные дороги ЮЛА и «Пироговка», которые будут готовы к запуску в эксплуатацию в 2024 году. Также в новом году должен открыться обход поселка Октябрьский и обход Больших Вязем.