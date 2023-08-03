«Все взорву»: в Башкирии мужчина угрожал сотрудника магазина

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
На кадрах видео можно увидеть, что мужчина держит в руках предметы, похожие на телефон и молоток. Момент происшествия снял очевидец, отметивший, что с этим мужчиной «стабильно раз в полгода» случаются подобные ситуации.
— Все стоим в сторонах! Он без оружия зайдет спокойно и выведет меня. Если он меня не выведет, я все взорву! Только с «Вагнером» разговариваю, — заявляет мужчина.
Позднее к месту событий прибыли сотрудники полиции Стерлитамака.
— Находящийся в состоянии алкогольного опьянении мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Проводится проверка. На задержанного оформлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство, — сообщила UTV пресс-служба МВД Башкирии.
Примечательно, что в тот же день в Уфе вооруженный дезертир требовал прекращения возбужденного в его отношении дела об оставлении воинской части и личной встречи с Радием Хабировым.