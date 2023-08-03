В Уфе снесли входную арку сада им. Аксакова

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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В Уфе снесли арку сада им. С. Аксакова в центре Уфы. Сейчас вместо нее установлены строительные леса и баннер с изображением арки и объявлением о закрытии на реконструкцию.
Напомним, что с апреля этого года сад им. Аксакова в центре Уфы находится на реконструкции. Как известно, территорию намерены поделить на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки.
Отметим, что помимо арки заменить власти намерены и центральный арт-объект парка — композицию «Аленький Цветочек». Установкой объекта займется компания ООО «Альбит» — компания выиграла тендер на сумму 6,11 млн рублей. Эта же компания обязуется установить скульптурную группу «Детство», состоящую из фигур пяти человек и собаки за 10,72 миллиона рублей.
Завершить реконструкцию сада им. Сергея Аксакова намерены уже в сентябре этого года. На данный момент на объекте ведутся активные работы: укладывается брусчатка, готовится сцена и набережная озера.