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В Уфе снесли входную арку сада им. Аксакова

3 августа 2023, 09:44
Фото: mkset.ru
Ранее предложение снести аварийную арку и возвести новую предложил глава Башкирии.

В Уфе снесли арку сада им. С. Аксакова в центре Уфы. Сейчас вместо нее установлены строительные леса и баннер с изображением арки и объявлением о закрытии на реконструкцию.

Фото: mkset.ru

Напомним, что с апреля этого года сад им. Аксакова в центре Уфы находится на реконструкции. Как известно, территорию намерены поделить на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки.

Непосредственно предложение снести арку «недолюбленного» парка и заменить ее точной копией из натурального камня высказал глава Башкирии. Ввиду ее аварийного состояния, со слов главы, она могла упасть в любой момент.

Отметим, что помимо арки заменить власти намерены и центральный арт-объект парка — композицию «Аленький Цветочек». Установкой объекта займется компания ООО «Альбит» — компания выиграла тендер на сумму 6,11 млн рублей. Эта же компания обязуется установить скульптурную группу «Детство», состоящую из фигур пяти человек и собаки за 10,72 миллиона рублей.

Фото: mkset.ru

Завершить реконструкцию сада им. Сергея Аксакова намерены уже в сентябре этого года. На данный момент на объекте ведутся активные работы: укладывается брусчатка, готовится сцена и набережная озера.

#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Реконструкция#Реконструкция парков#Снос#Демонтаж
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