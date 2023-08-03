В Уфе перекроют проспект Салавата Юлаева. Узнали когда и зачем

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В связи с реконструкцией улицы Октябрьской революции вводится ряд ограничений для автомобилистов до конца августа.
Движение транспорта ограничат по одной полосе проезжей части четырёхполосного движения в одном направлении по четной и нечётной сторонам проспекта Салавата Юлаева, а именно под путепроводом Октябрьской революции.
Городские службы рекомендуют гражданам столицы заранее планировать свои поездки и маршруты.