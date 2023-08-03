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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:26

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В Уфе перекроют проспект Салавата Юлаева. Узнали когда и зачем

3 августа 2023, 09:24
Фото: 1MI
С сегодняшнего дня и до 31 августа ограничат движение на проспекте Салавата Юлаева в Уфе

В связи с реконструкцией улицы Октябрьской революции вводится ряд ограничений для автомобилистов до конца августа.

Движение транспорта ограничат по одной полосе проезжей части четырёхполосного движения в одном направлении по четной и нечётной сторонам проспекта Салавата Юлаева, а именно под путепроводом Октябрьской революции.

Городские службы рекомендуют гражданам столицы заранее планировать свои поездки и маршруты.

#Виалина Ахсанова
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