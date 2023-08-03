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Published Сегодня, 11:25

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В Уфе мужчина с психическим расстройством насмерть забил своего племянника топором

3 августа 2023, 11:25
Фото: 1MI

Убивший племянника топором житель Уфы отправится под суд

Мужчине не понравилась поведение племянника после употребления алкоголя, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как установлено следствием, во время майских праздников в этом году потерпевший гостил в доме своего дяди, где тот проживал вместе с сожительницей. Так, третьего мая дядя в после распития алкоголя набросился с топором на своего плямянника. В результате тот получил несколько ударов по голове, шее и другим частям тела, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Спустя какое-то время домой вернулась сожительница мужчины, увидев, чем закончились посиделки родсвтенников, она вызвала скорую и полицию. Нападавший не стал скрываться, по прибытии стражей порядке он сознался в содеянном. По словам мужчины, его не устроило неадекватное поведение племянника после употребления алкоголя.

В ходе следствия судебной психолого-психиатрической экспертизой у мужчины было выявлено психическое расстройство. Данное расстройство, как собщают в пресс-службе ведомства, лишает способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. В связи с этим ему было рекомендовано пройти курс принудительного лечения.

— В настоящее время уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.158 СУ СК России по Республике Башкортостан, — сообщили в пресс-службе регионального СК.
#Новости Уфы#Происшествия#Следком#Следственный комитет#Убийство#Жестокое убийство#Азамат Нухов
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