В Уфе мужчина с психическим расстройством насмерть забил своего племянника топором

Как установлено следствием, во время майских праздников в этом году потерпевший гостил в доме своего дяди, где тот проживал вместе с сожительницей. Так, третьего мая дядя в после распития алкоголя набросился с топором на своего плямянника. В результате тот получил несколько ударов по голове, шее и другим частям тела, от полученных ранений мужчина скончался на месте.