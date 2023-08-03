В Уфе экс-сотрудника «Башавтотранс» отправятся под суд за взяточничество

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Как установлено следствием, сотрудники получали взятки от водителей в течение четырех лет с 2018 по 2022 и суммарно за это время получили порядка 170 тысяч рублей. Водители передавали сотрудникам небольшие денежные суммы — от одной до трех тысяч рублей.
Взамен же злоумышленники предоставляли им более выгодных условий по времени работы и маршрутам, а также обязались всячески покровительствовать им по службе, не привлекая их к дисциплинарной ответственности в случае допущения нарушений условий трудового договора.
— Преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей СКР и оперативников МВД республики. Обвиняемые признали вину в совершенных преступлений, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В настоящий момент уголовные дела направлены в суд, где в дальнейшем они будут рассмотрены по существу.