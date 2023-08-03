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В Уфе экс-сотрудника «Башавтотранс» отправятся под суд за взяточничество

3 августа 2023, 13:01
Фото: Midjourney
За четыре года злоумышленники нелегально обогатились более чем на 170 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Как установлено следствием, сотрудники получали взятки от водителей в течение четырех лет с 2018 по 2022 и суммарно за это время получили порядка 170 тысяч рублей. Водители передавали сотрудникам небольшие денежные суммы — от одной до трех тысяч рублей.

Взамен же злоумышленники предоставляли им более выгодных условий по времени работы и маршрутам, а также обязались всячески покровительствовать им по службе, не привлекая их к дисциплинарной ответственности в случае допущения нарушений условий трудового договора.

— Преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей СКР и оперативников МВД республики. Обвиняемые признали вину в совершенных преступлений, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент уголовные дела направлены в суд, где в дальнейшем они будут рассмотрены по существу.

#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Новости Уфы#Общество#Происшествия#Следком#Следственный комитет#Взятка#Дача взятки#Автобусы
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