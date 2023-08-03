В отдельных местах Уфы с 1 августа ограничили использование техники Apple

Известно, что запрет на использование техники Apple уже действует в других организациях «Ростех», в состав которой и входит УМПО. Данную нововведение поддержало министерство промышленности и торговли. Связано такое решение с сообщением ФСБ о возможных взломах и прослушивании агентами ЦРУ айфонов российских пользователей.