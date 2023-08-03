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В отдельных местах Уфы с 1 августа ограничили использование техники Apple

3 августа 2023, 06:45
Фото: Мария Грехова / 1MI
Сотрудники некоторых предприятий в Уфе не смогут пользоваться техникой компании Apple на рабочих местах, вместо этого они получат корпоративные гаджеты.

Соответствующий приказ подписал директор предприятия «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.

Помимо использования телефонов, ноутбуков, планшетов и прочих «яблочных» устройств, запрет распространяется также и на использование корпоративных сим-карт в мобильных устройствах.

Известно, что запрет на использование техники Apple уже действует в других организациях «Ростех», в состав которой и входит УМПО. Данную нововведение поддержало министерство промышленности и торговли. Связано такое решение с сообщением ФСБ о возможных взломах и прослушивании агентами ЦРУ айфонов российских пользователей.

Сотрудники предприятия должны подписать соглашение о соблюдении приказа в течение 10 дней. В дальнейшем будет проводиться выборочная проверка, которая покажет, соблюдаются ли требования среди рабочих.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Работа
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