В отдельных местах Уфы с 1 августа ограничили использование техники Apple

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Соответствующий приказ подписал директор предприятия «ОДК-УМПО» Евгений Семивеличенко.
Помимо использования телефонов, ноутбуков, планшетов и прочих «яблочных» устройств, запрет распространяется также и на использование корпоративных сим-карт в мобильных устройствах.
Известно, что запрет на использование техники Apple уже действует в других организациях «Ростех», в состав которой и входит УМПО. Данную нововведение поддержало министерство промышленности и торговли. Связано такое решение с сообщением ФСБ о возможных взломах и прослушивании агентами ЦРУ айфонов российских пользователей.
Сотрудники предприятия должны подписать соглашение о соблюдении приказа в течение 10 дней. В дальнейшем будет проводиться выборочная проверка, которая покажет, соблюдаются ли требования среди рабочих.