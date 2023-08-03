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В Башкирии утонул молодой мужчина с возможным диагнозом ДЦП

3 августа 2023, 05:51
Фото: 1MI
В Стерлитамаке утонул 26-летний мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС по территории Башкортостана.

Вечером второго августа мужчина решил искупаться в реке Куганаки вблизи села Новое Барятино, но выбрал непредназначенное для купания место, что, возможно, и привело к трагичному исходу. Бригада скорой помощи диагностировала смерть на месте.

В пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии отметили, что очевидцы произошедшего сообщили о том, что погибший, предположительно, имел диагноз ДЦП.

Обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются. Проводится следственное мероприятие по этому делу.

#Новости Башкирии#Летний отдых#Анна Савельева
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