В Башкирии утонул молодой мужчина с возможным диагнозом ДЦП

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Вечером второго августа мужчина решил искупаться в реке Куганаки вблизи села Новое Барятино, но выбрал непредназначенное для купания место, что, возможно, и привело к трагичному исходу. Бригада скорой помощи диагностировала смерть на месте.
В пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии отметили, что очевидцы произошедшего сообщили о том, что погибший, предположительно, имел диагноз ДЦП.
Обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются. Проводится следственное мероприятие по этому делу.