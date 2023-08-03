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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:45

Ученица получила устное замечание от суда в Петербурге за шпаргалку по ЕГЭ

3 августа 2023, 06:44
Школьница из Санкт-Петербурга была представлена в суде за использование шпаргалки на Единый государственный экзамен по литературе в школе №51 Петроградского района в мае. Судья вынес решение о предоставлении ученице устного замечания.

В сообщении уточняется, что до этого инцидента девочка не привлекалась к административной ответственности и сама признала свою вину, выразив сожаление за свои действия, пишет RT.

Ранее было также сообщено о приговоре городского суда Набережных Челнов местному жителю, который был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и получил неделю ареста.

Ученица получила устное замечание от суда в Петербурге

Школьница из Санкт-Петербурга была представлена в суде за использование шпаргалки на Единый государственный экзамен по литературе в школе №51 Петроградского района в мае. Судья вынес решение о предоставлении ученице устного замечания.

Это сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов города.

В сообщении уточняется, что до этого инцидента девочка не привлекалась к административной ответственности и сама признала свою вину, выразив сожаление за свои действия.

Ранее было также сообщено о приговоре городского суда Набережных Челнов местному жителю, который был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и получил неделю ареста.

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