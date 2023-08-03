Ученица получила устное замечание от суда в Петербурге за шпаргалку по ЕГЭ

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В сообщении уточняется, что до этого инцидента девочка не привлекалась к административной ответственности и сама признала свою вину, выразив сожаление за свои действия, пишет RT.
Ранее было также сообщено о приговоре городского суда Набережных Челнов местному жителю, который был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и получил неделю ареста.
Ученица получила устное замечание от суда в Петербурге
Школьница из Санкт-Петербурга была представлена в суде за использование шпаргалки на Единый государственный экзамен по литературе в школе №51 Петроградского района в мае. Судья вынес решение о предоставлении ученице устного замечания.
Это сообщается в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов города.
В сообщении уточняется, что до этого инцидента девочка не привлекалась к административной ответственности и сама признала свою вину, выразив сожаление за свои действия.
Ранее было также сообщено о приговоре городского суда Набережных Челнов местному жителю, который был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики и получил неделю ареста.