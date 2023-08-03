Ученица получила устное замечание от суда в Петербурге за шпаргалку по ЕГЭ

Школьница из Санкт-Петербурга была представлена в суде за использование шпаргалки на Единый государственный экзамен по литературе в школе №51 Петроградского района в мае. Судья вынес решение о предоставлении ученице устного замечания.