Третья казнь за наркотики: Сингапур продолжает жесткую политику

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Согласно информации от Associated Press, 39-летний гражданин Сингапура Мохамед Шаллех Абдул Латифф был казнен через повешение в тюрьме Чанги за торговлю 54 граммами героина. Количество этого наркотика, как указано, было достаточно для насыщения наркозависимых лиц в количестве около 640 человек в течение недели, пишет RT.
Группа Transformative Justice Collective, стоящая за отменой смертной казни в Сингапуре, заявила, что во время судебного процесса Шаллех утверждал, будто доставлял контрабандные сигареты другу и не проверял содержимое его сумки.