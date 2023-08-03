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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Третья казнь за наркотики: Сингапур продолжает жесткую политику

3 августа 2023, 11:16
В Сингапуре уже третий заключенный казнен за последние две недели по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Согласно информации от Associated Press, 39-летний гражданин Сингапура Мохамед Шаллех Абдул Латифф был казнен через повешение в тюрьме Чанги за торговлю 54 граммами героина. Количество этого наркотика, как указано, было достаточно для насыщения наркозависимых лиц в количестве около 640 человек в течение недели, пишет RT.

Группа Transformative Justice Collective, стоящая за отменой смертной казни в Сингапуре, заявила, что во время судебного процесса Шаллех утверждал, будто доставлял контрабандные сигареты другу и не проверял содержимое его сумки.

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