Третья казнь за наркотики: Сингапур продолжает жесткую политику

Согласно информации от Associated Press, 39-летний гражданин Сингапура Мохамед Шаллех Абдул Латифф был казнен через повешение в тюрьме Чанги за торговлю 54 граммами героина. Количество этого наркотика, как указано, было достаточно для насыщения наркозависимых лиц в количестве около 640 человек в течение недели, пишет RT.