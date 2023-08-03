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ТПП: Бизнес в России активно поддерживает благотворительные проекты

3 августа 2023, 10:20
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В Москве 2 августа отпраздновали Ильин день. В числе организаторов мероприятия — Торгово-промышленная палата России. Вице-президент ТПП Максим Фатеев рассказал об идее этого праздника и о других социальных и благотворительных проектах российского бизнеса.

Предложение возродить крестные ходы в день памяти пророка Ильи поддержал Евгений Примаков 21 год назад, когда он возглавлял ТПП. С того момента, рассказал Максим Фатеев, в конгресс-зале палаты каждый год собираются боевые товарищи, друзья, священники Русской православной церкви, в том числе настоятель храма Пророка Божия Илии на улице Ильинке города Москвы отец Андрей, которому все эти годы ТПП помогает восстанавливать храм, передает gorod55.ru.

Говоря о других социальных проектах, Максим Фатеев упомянул поддержку Фонда помощи детям имени Примакова, который помогает сиротским домам и детским приютам.

Как заявил вице-президент ТПП, бизнес никогда не забывал и не забывает о социальной ответственности, помогает обездоленным, нуждающимся. Он отметил, что ТПП, муниципальные торгово-промышленные палаты есть во всех регионах: более 350 точек присутствия ТПП по всей России.

«Я вам могу сказать, что 90% моих коллег, наших коллег в регионах, в муниципальных образованиях занимаются благотворительностью, каждый на своём уровне, восстанавливают памятники, помогают детским домам, помогают инвалидам», — поделился Максим Фатеев.

Он подчеркнул, что на благотворительность жертвует не только крупный бизнес, но и малые, микропредприятия, индивидуальные предприниматели.

Максим Фатеев добавил, что лучшее будущее можно обеспечить с благополучным обществом, а оно, в свою очередь, невозможно без социально ответственного бизнеса.

«Потому что у нас в Конституции написано, что у нас социально ориентированное государство, государство ведёт социально ориентированную политику, бизнес ведет социально ориентированную политику с точки зрения и своего развития», — заключил Максим Фатеев.

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