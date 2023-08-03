ТПП: Бизнес в России активно поддерживает благотворительные проекты

Предложение возродить крестные ходы в день памяти пророка Ильи поддержал Евгений Примаков 21 год назад, когда он возглавлял ТПП. С того момента, рассказал Максим Фатеев, в конгресс-зале палаты каждый год собираются боевые товарищи, друзья, священники Русской православной церкви, в том числе настоятель храма Пророка Божия Илии на улице Ильинке города Москвы отец Андрей, которому все эти годы ТПП помогает восстанавливать храм, передает gorod55.ru.