Снос арки, столетнее бездорожье и угроза взорвать магазин в Башкирии

В Уфе экс-сотрудника «Башавтотранс» отправятся под суд за взяточничество. За четыре года злоумышленники нелегально обогатились более чем на 170 тысяч рублей. Как установлено следствием, сотрудники получали взятки от водителей в течение четырех лет с 2018 по 2022 и суммарно за это время получили порядка 170 тысяч рублей. Водители передавали сотрудникам небольшие денежные суммы — от одной до трех тысяч