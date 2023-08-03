Снос арки, столетнее бездорожье и угроза взорвать магазин в Башкирии

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Жители деревни Уядыбыш с самого момента её основания живут без дороги, они неоднократно обращались по этому поводу в различные инстанции и вот наконец им сообщили, что ремонт запланирован на 2023 год — к столетию деревни, но тут выяснилось, что у управления дорожного хозяйства таких планов нет. Подробнее об этой истории Mkset рассказывал здесь.
Брат дезертира, угрожавшего вчера взорвать гранату на Нагаевском шоссе, в разговоре с журналистами выдвинул свою точку зрения о причинах, сподвигших родственника пойти на преступление. Напомним, что, предположительно, мужчина, ранее находившийся в зоне СВО, направлялся на судебно-психиатрическую экспертизу в Базилевку, но по дороге ему удалось сбежать, прихватив с собой боеприпас, который тот угрожал взорвать, если его требования не будут выполнены. Радий Хабиров лично прибыл на место событий, после чего дезертир сдался стражам порядка.
В Уфе снесли арку сада им. С. Аксакова в центре Уфы. Сейчас вместо нее установлены строительные леса и баннер с изображением арки и объявлением о закрытии на реконструкцию.
В Уфе экс-сотрудника «Башавтотранс» отправятся под суд за взяточничество. За четыре года злоумышленники нелегально обогатились более чем на 170 тысяч рублей. Как установлено следствием, сотрудники получали взятки от водителей в течение четырех лет с 2018 по 2022 и суммарно за это время получили порядка 170 тысяч рублей. Водители передавали сотрудникам небольшие денежные суммы — от одной до трех тысяч
В Башкирии мужчина угрожал взорвать магазин. На кадрах видео можно увидеть, что мужчина держит в руках предметы, похожие на телефон и молоток. Момент происшествия снял очевидец, отметивший, что с этим мужчиной «стабильно раз в полгода» случаются подобные ситуации.