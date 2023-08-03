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Published Сегодня, 10:21

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Updated Сегодня, 10:22

Снижение минимальной цены на этиловый спирт до 55 рублей за литр: решение Минфина

3 августа 2023, 10:21
Минфин России разработал проект приказа, предполагающий снижение минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья до 55 рублей за литр.

Сообщается, что Министерство финансов подготовило проект приказа, устанавливающего новую минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта. В настоящее время минимальная цена составляет 68 рублей за литр, пишет RT.

Такое решение было принято в связи с понижением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке России из-за обилия урожая в 2022 году.

Предполагается, что приказ вступит в силу с момента его опубликования.

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