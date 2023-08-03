Снижение минимальной цены на этиловый спирт до 55 рублей за литр: решение Минфина

Сообщается, что Министерство финансов подготовило проект приказа, устанавливающего новую минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта. В настоящее время минимальная цена составляет 68 рублей за литр, пишет RT.