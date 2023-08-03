Радий Хабиров озвучил новое решение по строительству мечети Ар-Рахим в Уфе

Напомним, что из-за погодных условий в середине марта мечеть лишилась одного из куполов минаретов, который сорвало с башни от сильного ветра. В последующим на его место будет установлен новый купол, который уже сейчас готов и ждёт своего часа, пока эксперты оценивают общее состояние мечети.