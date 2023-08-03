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Радий Хабиров озвучил новое решение по строительству мечети Ар-Рахим в Уфе

3 августа 2023, 10:53
Фото: dumrb.ru
Радий Хабиров выдвинул сроки о решении вопроса возобновления строительства мечети Ар-Рахим.

Как сообщает председатель Духовного управления мусульман Айнур Биргалин, на протяжении ближайшего месяца по поручению главы Республики Башкортостан будут проводиться работы по изучению документации и проверке состояние сооружения, также будет создан оперативный штаб по решению вопроса. После всех процедур Радий Хабиров объявит об окончательном решении и обозначит примерный срок завершения строительных работ.

Ранее, в начале лета, строительство уже было возобновлено на пожертвования меценатов. Сейчас работы активно ведутся.

Напомним, что из-за погодных условий в середине марта мечеть лишилась одного из куполов минаретов, который сорвало с башни от сильного ветра. В последующим на его место будет установлен новый купол, который уже сейчас готов и ждёт своего часа, пока эксперты оценивают общее состояние мечети.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мечеть Ар-Рахим#Строительство
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