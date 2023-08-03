«Приехали на заработки»: В Башкирии ФСБ задержали любовников продающих наркотики

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
40-летний житель Соликамска со своей 34-летней сожительницей сняли квартиру в Стерлитамаке, там они фасовали наркотики, которые планировали продавать и сбывать через тайники-закладки.
Всего силовиками было изъято 485 свертков с запрещенным веществом общим весом в 1,5 кг. Позже в тайниках нашли еще 2 кг мефедрона.
Сейчас на любовную пару возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, каждому грозит до 20 лет лишения свободы.
Стоит отметить, что ранее преступник трижды привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками и пять раз — за кражу. Его сообщница также была ранее судима за хранение наркотических веществ.
На данным момент им было избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.