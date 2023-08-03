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Published Сегодня, 07:25

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«Приехали на заработки»: В Башкирии ФСБ задержали любовников продающих наркотики

3 августа 2023, 07:25
Любовники из Пермского края приехали в Башкирию чтобы продавать наркотики

40-летний житель Соликамска со своей 34-летней сожительницей сняли квартиру в Стерлитамаке, там они фасовали наркотики, которые планировали продавать и сбывать через тайники-закладки.

Всего силовиками было изъято 485 свертков с запрещенным веществом общим весом в 1,5 кг. Позже в тайниках нашли еще 2 кг мефедрона.

Сейчас на любовную пару возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, каждому грозит до 20 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что ранее преступник трижды привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками и пять раз — за кражу. Его сообщница также была ранее судима за хранение наркотических веществ.

На данным момент им было избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#Виалина Ахсанова
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