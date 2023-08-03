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«Почта России»: Жители Ивановской области получают набор современных сервисов и услуг

3 августа 2023, 14:38
Фото: piqsels.com
Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский обсудили стратегию развития почтовой связи в регионе. Здесь планируется обеспечить жителей малых городов современным набором сервисов и услуг.

Из 292 работающих в регионе отделений «Почты России» 179 расположены в сельской местности. Они являются очень важной составляющей социальной инфраструктуры. Год назад госкомпания реконструировала шесть поселковых отделений, а в этом году после модернизации и ремонта откроются еще девять, передает newsnn.ru.

Как отметил Михаил Волков, почтовые отделения — это место притяжения жителей небольших населенных пунктов, где они получают доступ к широкому набору услуг и современному рынку потребительских товаров.

«Нашу инфраструктуру могут использовать маркетплейсы и площадки электронной коммерции, чтобы охватить своими услугами даже самые отдаленные уголки России», — сказал он.

Кроме этого, «Почта России» работает с маркетплейсами Ozon, «Яндекс Маркет», «СберМегаМаркет». Например, заказы Ozon в Ивановской области можно получить в 19 отделениях. В будущем к нему будут подключены еще 113 отделений.

«Для жителей региона очень важно чтобы отделения почты работали ритмично, стабильно, а сотрудники получали достойные зарплаты», — отметил Станислав Воскресенский.

«Почта России» сотрудничает с региональными компаниями Ивановской области и в других сферах. Например, реализован пилотный проект с компанией «ЭкоМир» — единственным в России переработчиком трикотажного вторсырья. Обсуждается его масштабирование на другие регионы. Помимо этого, серверным оборудованием ивановской компании «Аквариус» оснащены ЦОДы «Почты России» в Москве и Сочи.

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