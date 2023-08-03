«Почта России»: Жители Ивановской области получают набор современных сервисов и услуг

Из 292 работающих в регионе отделений «Почты России» 179 расположены в сельской местности. Они являются очень важной составляющей социальной инфраструктуры. Год назад госкомпания реконструировала шесть поселковых отделений, а в этом году после модернизации и ремонта откроются еще девять, передает newsnn.ru.