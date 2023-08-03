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Первый региональный фестиваль рекламы продлевает приём заявок до 20 августа

3 августа 2023, 12:22
Фото: пресс-служба 1Й
Организаторы отмечают, что региональный фестиваль рекламы «1Й» ориентирован на тех, кто работает для локальных брендов именно в регионах. Основная его задача — выявление наиболее талантливых креативщиков во всех субъектах РФ.

Для них мероприятие может стать трамплином в фестивально-конкурсную индустрию уже федеерального уровня.

Вице-президент АКАР и директор «АКАР Урал» Василий Рубан напомнил, что фестиваль не случайно назван Первым. Для многих он действительно становится первым этапом в фестивальной карьере. Принципиально важно было сделать мероприятие максимально доступным для всех участников. Поэтому форма заявки максимально простая, цена демократичная, есть скидки для тех, кто подаёт от трёх кейсов, и членов АКАР, пишет properm.ru.

Участвовать в конкурсе могут не только рекламные агентства, но и фрилансеры, также допускаются СМИ и бренды. Жюри будет рассматривать работы в трёх категориях: DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS. Номинаций будет более сорока — это мобильные приложения, нативная и социальная реклама, наружка, брендинг и другие.

В 2023 году по просьбам участников фестиваля ввели дополнительную номинацию в блоке ACTIVATIONS — «Лучшая брендированная продукция». В ней будут рассматриваться кейсы по разработке собственных торговых марок, брендированной одежды и другого мерча.

Церемония награждения победителей состоится на национальном рекламном форуме «Регионы» в Екатеринбурге 14 сентября. Медиахолдинг 1MI выступает официальным информационным партнером фестиваля.

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