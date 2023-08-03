Первый региональный фестиваль рекламы продлевает приём заявок до 20 августа

Вице-президент АКАР и директор «АКАР Урал» Василий Рубан напомнил, что фестиваль не случайно назван Первым. Для многих он действительно становится первым этапом в фестивальной карьере. Принципиально важно было сделать мероприятие максимально доступным для всех участников. Поэтому форма заявки максимально простая, цена демократичная, есть скидки для тех, кто подаёт от трёх кейсов, и членов АКАР, пишет properm.ru.