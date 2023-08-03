«Он как Салават Юлаев»: брат дезертира с гранатой из Уфы объяснил его поступок

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Напомним, что, предположительно, мужчина, ранее находившийся в зоне СВО, направлялся на судебно-психиатрическую экспертизу в Базилевку, но по дороге ему удалось сбежать, прихватив с собой боеприпас, который тот угрожал взорвать, если его требования не будут выполнены. Радий Хабиров лично прибыл на место событий, после чего дезертир сдался стражам порядка.
В разговоре с журналистами «Пруфов» Ленар, брат виновного мужчины, высказал своё мнение о возможных причинах того, что могло сподвигнуть родственника пойти на это.
Как выяснилось из истории Ленара, у его брата разгорелся конфликт с начальством, причиной которого выступила гуманитарная помощь, направленная батальону с родины. Не совсем ясно, что именно произошло с ней, но это, так или иначе, послужило результатом обострения отношений Ильдара с главнокомандующими.
«То есть гуманитарку отправили нашим парням, там с ней что-то случилось, ничего не понятно. Но их воинское формирование ничего не получило. После этого начались споры и тому подобное. Братишка рассказывал, когда что-то и поступает… то все делается неправильно.
По словам мужчины, через время после этой ситуации Ильдара вернули обратно из зоны СВО. Руководство было в курсе его места прибывания.
Причины, сподвигнувшие добровольца, как утверждает Ленар, кроются не психической нестабильности, а в сложном характере.
«Его это не устраивало, он сам по себе такой человек, со своим характером. Он не начальник, но и подчинённым он бы никогда не смог быть. Он очень решительный. Но, насколько я его знаю — я в шоке, что он такое сделал, решился на такой поступок. Могу сказать, что у него „есть яйца“.
Никто из семьи и знакомых не ожидал такого поступка со стороны мужчины.
«Слава богу, жертв нет. Я за это очень рад. Я не ожидал этого от него. Откуда у него взялась граната — ума не приложу. Если бы он еще кого-то в заложники взял, это был бы ужас. У нас у всех семьи, у всех дети, никто не хочет умирать. Еще пишут всякий бред — якобы псих с гранатой по Уфе бегает. Он нифига не псих. Просто он привык отстаивать до конца свое право. У него такой характер — он как Салават Юлаев или тот же Ленин. Не может смириться с тем, что так все происходит, с несправедливостью.