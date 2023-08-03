«Он как Салават Юлаев»: брат дезертира с гранатой из Уфы объяснил его поступок

Напомним, что, предположительно, мужчина, ранее находившийся в зоне СВО, направлялся на судебно-психиатрическую экспертизу в Базилевку, но по дороге ему удалось сбежать, прихватив с собой боеприпас, который тот угрожал взорвать, если его требования не будут выполнены. Радий Хабиров лично прибыл на место событий, после чего дезертир сдался стражам порядка.